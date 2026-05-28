Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

মাটি খুঁড়ে আবারও ক্ষেপণাস্ত্র বের করছে ইরান—স্যাটেলাইটে চাঞ্চল্যকর তথ্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ মে ২০২৬, ২১: ৫১
মাটি খুঁড়ে আবারও ক্ষেপণাস্ত্র বের করছে ইরান—স্যাটেলাইটে চাঞ্চল্যকর তথ্য
ছবি: সিএনএন

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনার মধ্যেই আবার আলোচনায় এসেছে ইরানের বিশাল ক্ষেপণাস্ত্রের ভান্ডার। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, ভূগর্ভস্থ গোপন ঘাঁটিগুলো থেকে দ্রুতগতিতে ক্ষেপণাস্ত্র পুনরুদ্ধার করছে ইরান।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ মে) নতুন স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণ করে সিএনএন জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সংঘাতে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলায় ইরানের অনেক ক্ষেপণাস্ত্র কমপ্লেক্সের প্রবেশপথ ধ্বংস কিংবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এতে ইরানের বিপুলসংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র ও লঞ্চার ভূগর্ভস্থ স্থাপনাগুলোর ভেতরে আটকা পড়ে যায়। এর ফলে ইরানের পাল্টা হামলার সক্ষমতা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তবে সিএনএনের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এখন শুধু বুলডোজার ও ডাম্প ট্রাক ব্যবহার করেই দ্রুত সেই প্রবেশপথগুলো পরিষ্কার করছে ইরান। ফলে ধীরে ধীরে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠছে তাদের ক্ষেপণাস্ত্রের অবকাঠামো।

বিশ্লেষকদের মতে, এটি প্রমাণ করে যে, শুধু বিমান হামলা করে ইরানের দীর্ঘমেয়াদি সামরিক সক্ষমতা পুরোপুরি ধ্বংস করা কঠিন। যদিও মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন এখনো তাদের অভিযানের সফলতার দাবিতে অনড় রয়েছে।

প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন সিএনএনের সাংবাদিক তামারা কিবলাউই। বিশ্লেষণে সহযোগিতা করেছেন থমাস বোর্দো।

শান্তি আলোচনায় অনিশ্চয়তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলা এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক এই পরিস্থিতিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের ভান্ডার আবার সক্রিয় হওয়া নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করছে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রক্ষেপণাস্ত্রইরানস্যাটেলাইটইরান-ইসরায়েল সংঘাতইরান যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত