মাটি খুঁড়ে আবারও ক্ষেপণাস্ত্র বের করছে ইরান—স্যাটেলাইটে চাঞ্চল্যকর তথ্য

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনার মধ্যেই আবার আলোচনায় এসেছে ইরানের বিশাল ক্ষেপণাস্ত্রের ভান্ডার। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, ভূগর্ভস্থ গোপন ঘাঁটিগুলো থেকে দ্রুতগতিতে ক্ষেপণাস্ত্র পুনরুদ্ধার করছে ইরান।
আজ বৃহস্পতিবার (২৮ মে) নতুন স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণ করে সিএনএন জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সংঘাতে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলায় ইরানের অনেক ক্ষেপণাস্ত্র কমপ্লেক্সের প্রবেশপথ ধ্বংস কিংবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এতে ইরানের বিপুলসংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র ও লঞ্চার ভূগর্ভস্থ স্থাপনাগুলোর ভেতরে আটকা পড়ে যায়। এর ফলে ইরানের পাল্টা হামলার সক্ষমতা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
তবে সিএনএনের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, এখন শুধু বুলডোজার ও ডাম্প ট্রাক ব্যবহার করেই দ্রুত সেই প্রবেশপথগুলো পরিষ্কার করছে ইরান। ফলে ধীরে ধীরে আবারও সক্রিয় হয়ে উঠছে তাদের ক্ষেপণাস্ত্রের অবকাঠামো।
বিশ্লেষকদের মতে, এটি প্রমাণ করে যে, শুধু বিমান হামলা করে ইরানের দীর্ঘমেয়াদি সামরিক সক্ষমতা পুরোপুরি ধ্বংস করা কঠিন। যদিও মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন এখনো তাদের অভিযানের সফলতার দাবিতে অনড় রয়েছে।
প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন সিএনএনের সাংবাদিক তামারা কিবলাউই। বিশ্লেষণে সহযোগিতা করেছেন থমাস বোর্দো।
শান্তি আলোচনায় অনিশ্চয়তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলা এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক এই পরিস্থিতিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের ভান্ডার আবার সক্রিয় হওয়া নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করছে।
প্রায় ৮৮ দিন বন্ধ থাকার পর ইরানে আবারও আংশিকভাবে চালু হয়েছে ইন্টারনেট। সংযোগ ফিরলেও সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ায় আনন্দের চেয়ে বেশি উঠে এসেছে ক্ষোভ, হতাশা ও অনিশ্চয়তার ছবি।১ ঘণ্টা আগে
চলমান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করার জন্য ৬০ দিনের একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) চূড়ান্ত করেছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের আলোচকেরা।২ ঘণ্টা আগে
নেতানিয়াহু বলেন, ‘আমরা এখন গাজা উপত্যকার ৬০ শতাংশ এলাকা নিজেদের দখলে নিয়েছি। আগে আমরা ৫০ শতাংশে ছিলাম, সেখান থেকে ৬০ শতাংশ হয়েছে। আমার নির্দেশ হলো ধাপে ধাপে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত এগোনো। আপাতত সেখান থেকেই শুরু করা হোক।’২ ঘণ্টা আগে
হরমুজ প্রণালিতে ইরান প্রস্তাবিত টোল আদায় ব্যবস্থায় যদি মিত্র দেশ ওমান সহযোগিতা করে, তবে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট।২ ঘণ্টা আগে