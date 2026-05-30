দাম না পেয়ে নদীতে চামড়া ফেলে দিলেন ব্যবসায়ীরা

ফেনীর দাগনভূঞায় কোরবানির পশুর চামড়ার ন্যায্যমূল্য না পেয়ে ছোট ফেনী নদীতে চামড়া ফেলে দিয়েছেন কয়েকজন মৌসুমি ব্যবসায়ী। এই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনের নজরে আসে। পরে পরিবেশ দূষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যবসায়ীদের বাড়িতে যান দাগনভূঞা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদুল আলম। এ সময় ব্যবসায়ীরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ক্ষমা চান।
গতকাল শুক্রবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন ব্যক্তি দাগনভূঞার মাতুভূঞা এলাকার একটি সেতু থেকে ছোট ফেনী নদীতে গরুর চামড়া ফেলছেন। স্থানীয় সূত্র জানায়, ঈদের পর দুই দিন পার হলেও চামড়া বিক্রি করতে না পেরে এবং সংরক্ষণের অতিরিক্ত খরচ বহন করতে না পারায় কয়েকজন মৌসুমি ব্যবসায়ী এসব চামড়া নদীতে ফেলে দেন।
ভিডিওটি নজরে আসার পর বিকেলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদুল আলম উপজেলার মারিজপুর গ্রামে যান। সেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কাছে নদীতে চামড়া ফেলে পরিবেশদূষণের কারণ জানতে চান। এ সময় ব্যবসায়ীরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ক্ষমা চান। পরে তিনি তাঁদের ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্কতামূলক পরামর্শ দেন।
অভিযুক্ত চামড়া ব্যবসায়ী খুরশিদ আলম বলেন, ‘আমরা না জেনে, না বুঝে নদীতে চামড়া ফেলেছি। এটা করা উচিত হয়নি। এটি যে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, তা আমরা জানতাম না। এমন ভুল আর কখনো করব না।’
দাগনভূঞা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদুল আলম বলেন, ‘অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ক্ষমা চেয়েছেন এবং ভবিষ্যতে এমন অপরাধমূলক কাজ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মূলত লোকসানের কারণে তাঁরা এমন কাজ করেছেন। তাঁরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা তাঁদের সহযোগিতা করতে পারতাম।’
উল্লেখ্য, চলতি মৌসুমে কাঁচা চামড়ার বাজারে কাঙ্ক্ষিত দাম না থাকায় জেলার বিভিন্ন এলাকায় মৌসুমি ব্যবসায়ীরা লোকসানের মুখে পড়েছেন। এতে চামড়া সংরক্ষণ ও বিপণনে সংকট তৈরি হয়েছে।
দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চামড়ার মোকাম নাটোরের চকবৈদ্যনাথের আড়তগুলোয় আসতে শুরু করেছে কোরবানির পশুর চামড়া। তবে প্রত্যাশিত দাম পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা। সংগ্রহ মূল্যের চেয়েও কম দামে চামড়া বিক্রি করতে হচ্ছে তাঁদের। তবে আড়তের ব্যবসায়ীদের দাবি, লাম্পিস্কিনে আক্রান্ত, লবণজাত ছাড়া...৪২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় উপসর্গে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে হাসপাতালটিতে হামের উপসর্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১।৪৪ মিনিট আগে
নওগাঁর পোরশায় বিদ্যুতায়িত হয়ে তহুরুল ইসলাম (৩৬) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। উপজেলার নিতপুর ইউনিয়নের শোভাপুর গ্রামে আজ শনিবার সকাল ৬টার দিকে ওই যুবকের বাড়ির পাশে এই ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি প্রাইভেট কারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া মোটরসাইকেল-প্রাইভেট কার সংঘর্ষে দুইজন আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত ও আজ শনিবার সকালে এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে