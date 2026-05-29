কিশোরগঞ্জে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

মা থাকেন ঢাকায়। কাজ করেন পোশাক কারখানায়। বাবা মানসিকভাবে অসুস্থ। ফলে পাঁচ বছরের কন্যাসন্তানটির নিরাপদ আশ্রয় ছিল কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে নানির কাছে। কিন্তু নানাবাড়ি আর নিরাপদ নেই শিশুটির জন্য। আম দেওয়ার কথা বলে শিশুটিকে ডেকে ধর্ষণের চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। গত বুধবার বেলা ১১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।
এই ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর নানি বুধবার মো. অভি (৩০) নামের একজনের বিরুদ্ধে করিমগঞ্জ থানায় অভিযোগ দিয়েছেন। এরপর গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে অভিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার মামলাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে নথিভুক্ত হয়েছে।
অভিযোগপত্র ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, বুধবার সকালে অন্য শিশুদের মতো বাড়ির পাশে আম কুড়াতে বের হয়েছিল শিশুটি। এ সময় অভি তাকে আম দেওয়ার কথা বলে নিজের বৈঠকখানায় নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। ওই সময় শিশুটির এক খেলার সাথি ঘরের বাইরে থেকে বিষয়টি টের পেয়ে চিৎকার শুরু করে। চিৎকার শুনে শিশুটির নানি ও আশপাশের লোকজন ছুটে যান। অবস্থা বেগতিক দেখে অভি পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এমরানুল কবির বলেন, শুক্রবার ভুক্তভোগী শিশুর নানির অভিযোগ মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। গ্রেপ্তার আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
