ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে চালকের সহকারী নিহত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবাহী বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে দুলাল (২৫) নামের একই গাড়ির চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। উপজেলার শেষ সীমান্তে ধলেশ্বরী টোল প্লাজায় গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুলাল কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার বাসিন্দা।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, ভূরুঙ্গামারী থেকে ঢাকাগামী আহসান পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে ধলেশ্বরী টোল প্লাজা এলাকায় যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। ফলে চালক বাসটির নিয়ন্ত্রণ হারান। টোল পরিশোধের আগমুহূর্তে বাসটি থামানো সম্ভব না হওয়ায় বাসের চালকের সহকারী দুলাল দ্রুত বাসটির চাকার নিচে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় বাসের চাকা তাঁর ওপর দিয়ে চলে গেলে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।
মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম আরও জানান, খবর পেয়ে সিরাজদিখান ফায়ার স্টেশনের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। বাসের যাত্রীরা নিরাপদে নেমে যেতে সক্ষম হয়েছেন এবং দুর্ঘটনার পরও ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চামড়ার মোকাম নাটোরের চকবৈদ্যনাথের আড়তগুলোয় আসতে শুরু করেছে কোরবানির পশুর চামড়া। তবে প্রত্যাশিত দাম পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা। সংগ্রহ মূল্যের চেয়েও কম দামে চামড়া বিক্রি করতে হচ্ছে তাঁদের। তবে আড়তের ব্যবসায়ীদের দাবি, লাম্পিস্কিনে আক্রান্ত, লবণজাত ছাড়া...৪২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় উপসর্গে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে হাসপাতালটিতে হামের উপসর্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১।১ ঘণ্টা আগে
নওগাঁর পোরশায় বিদ্যুতায়িত হয়ে তহুরুল ইসলাম (৩৬) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। উপজেলার নিতপুর ইউনিয়নের শোভাপুর গ্রামে আজ শনিবার সকাল ৬টার দিকে ওই যুবকের বাড়ির পাশে এই ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি প্রাইভেট কারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া মোটরসাইকেল-প্রাইভেট কার সংঘর্ষে দুইজন আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত ও আজ শনিবার সকালে এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে