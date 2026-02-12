Ajker Patrika
নওগাঁ

নওগাঁ-৪ আসনে ধানের শীষের ইকরামুল বারী টিপু বিজয়ী

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁ-৪ আসনে ধানের শীষের ইকরামুল বারী টিপু বিজয়ী
ইকরামুল বারী টিপু। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁ-৪ (সংসদীয় আসন নং ৪৯) আসনে মোট ১১৭টি কেন্দ্রের সকল ফলাফলের ভিত্তিতে বিএনপি প্রার্থী ইকরামুল বারী টিপু ধানের শীষ প্রতীকে ১,৩৩, ৮০১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের আব্দুর রাকিব দাড়িপাল্লা প্রতীকে ৯৬,৮১৪ ভোট পেয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। পরবর্তীতে ইসি বেসরকারি ফল ঘোষণা করবে।

বিষয়:

নওগাঁবিএনপিরাজশাহী বিভাগজাতীয় নির্বাচনজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
