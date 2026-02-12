নওগাঁ-৪ আসনে ধানের শীষের ইকরামুল বারী টিপু বিজয়ী

নওগাঁ-৪ (সংসদীয় আসন নং ৪৯) আসনে মোট ১১৭টি কেন্দ্রের সকল ফলাফলের ভিত্তিতে বিএনপি প্রার্থী ইকরামুল বারী টিপু ধানের শীষ প্রতীকে ১,৩৩, ৮০১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।
তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের আব্দুর রাকিব দাড়িপাল্লা প্রতীকে ৯৬,৮১৪ ভোট পেয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। পরবর্তীতে ইসি বেসরকারি ফল ঘোষণা করবে।
বগুড়া-৭ আসনে (শাজাহানপুর ও গাবতলী উপজেলা) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোরশেদ মিলটন বিজয়ী হয়েছেন। শাজাহানপুর উপজেলায় মোট ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ৬০৪ জন। মোট ৭৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ধানের শীষ প্রতীকে মোরশেদ মিলটন ১ লাখ ৪ হাজার ৩০৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপা৩ মিনিট আগে
সিলেট-৫ (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট) আসনে প্রাপ্ত ফলাফলে ১১ দলের দেয়াল ঘড়ি প্রতীকের প্রার্থী ও খেলাফত মজলিস নেতা মুফতি আবুল হাসান বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খেজুরগাছ প্রতীকের বিএনপি জোটের প্রার্থী ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক।৫ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনেই জামায়াতের প্রার্থীরা এগিয়ে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মো. কেরামত আলী ১০ হাজার ৬৬৯ ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মো. শাহাজাহান মিঞা পেয়েছেন ৮ হাজার ৩১৬ ভোট।৬ মিনিট আগে
নাটোরের ৪টি আসনের সবকটিতেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা। তারা হলেন নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে ব্যরিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু, নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনে আব্দুল আজিজ।৭ মিনিট আগে