সর্বোচ্চসংখ্যক আসন জিতে সরকার গঠনের আশা জামায়াতের

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেছেন, ‘আমরা আশা করছি, বিপুল ভোটে সর্বোচ্চসংখ্যক আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করব, ইনশা আল্লাহ।’ আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর মগবাজারে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ‘সরকার ও নির্বাচন কমিশন ভালো নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি করেছিল। তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রেখেছে। সবাই যার যার অবস্থান থেকে চেষ্টা করেছেন, এই চেষ্টার ফলেই বাংলাদেশে একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন হয়েছে।’
শরীয়তপুর-২, কুমিল্লা-৮ ও পটুয়াখালী-১ আসনে কিছু অনিয়মের কথা তুলে ধরেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি। তিনি বলেন, ‘কোথাও আমাদের এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কোথাও নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। বিষয়গুলো আমরা তাৎক্ষণিক নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে জানিয়েছি।’
জুবায়ের বলেন, ‘একটি সচেতন সমাজ সব ধরনের অপচেষ্টা রুখে দিতে পারে, বাংলাদেশের মানুষ তা দেখিয়ে দিয়েছে।’ দেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সচেতনতাই একটি সুন্দর নির্বাচন উপহার দিয়েছে বলেও জানান তিনি।
ভোট গণনা ও ফলাফল বিষয়ে জুবায়ের বলেন, ‘গণনা ও ফলাফল যাতে সুষ্ঠু হয়, আমরা তা পর্যবেক্ষণ করব। আমরা একটু পরেই ইসিতে যাব।’ তিনি বলেন, দেশবাসী ও নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই, কিছু ত্রুটি থাকলেও সামগ্রিকভাবে সুন্দর ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়েছে। যেসব হামলা ও অনিয়ম হয়েছে, ইসিসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।
ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে উল্লেখ করে সরকারসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়েছে বিএনপি। তবে প্রতিপক্ষের হুমকি-ধমকিসহ নানা অপচেষ্টা ভোটার উপস্থিতিতে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছে দলটি।২৮ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে তিনটি আসনের কয়েকটি কেন্দ্রে ‘ভোট গ্রহণে বিশৃঙ্খলার’ অভিযোগ তুলে সেখানকার ভোট স্থগিত করতে নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। কুমিল্লা-৮, শরীয়তপুর-২ ও পটুয়াখালী-১ আসনের বহু কেন্দ্রে অনিয়ম হয়েছে বলে দাবি তাদের।১ ঘণ্টা আগে
কেউ কেউ কেন্দ্র দখল ও ব্যালট ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে অভিযোগ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। একইসঙ্গে এই ষড়যন্ত্র রুখে দিতে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অনুরোধ করেন। আজ বৃহস্পতিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক একাউন্টে এক পোস্টে এ অভিযোগ করেন শফিকুর রহমান।২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। দলটির দাবি, আজ বুধবার দুপুর ১২টা থেকে বেলা ২টার মধ্যে দেশের বিভিন্ন আসনে তাঁদের প্রার্থী ও নির্বাচনী এজেন্টদের ওপর হামলা, ভয়ভীতি এবং ভোট কারচুপির ঘটনা ঘটেছে। এ অবস্থায় প্রশাসনকে অবশিষ্ট সময়ে কঠোর ও নিরপেক্ষ ভূমিকা...৩ ঘণ্টা আগে