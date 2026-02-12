Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

ভোটকেন্দ্র এলাকায় একাধিক ককটেল বিস্ফোরণ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১: ৫০
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের চরাঞ্চলের একটি ভোটকেন্দ্র এলাকায় একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের মাকহাটি গুরুচরণ উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্র এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

ককটেল বিস্ফোরণের পর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে কেন্দ্রটিতে ভোট গ্রহণ স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানা গেছে।

মাকহাটি গুরুচরণ উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা তিতুমির ককটেল বিস্ফোরণের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সকাল ১০টার দিকে কেন্দ্রের বাইরের রাস্তায় একের পর এক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সেখানে ছুটে আসেন।

কেন্দ্রের ভেতরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জককটেলঢাকা বিভাগভোটজেলার খবরবিস্ফোরণভোটের খবর
জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

ঢাকা–৬: নিজের ভোট নিজে দিতে পেরে উচ্ছ্বসিত নারী ভোটাররা

ভোটারদের উপস্থিতি সন্তোষজনক, ঐতিহাসিক নির্বাচন হচ্ছে: ডিএমপি কমিশনার

ভাই হত্যার বিচারের প্ল্যাকার্ড নিয়ে ভোটকেন্দ্রে মাসুমা হাদি

আমরা প্রশাসনের দুর্বলতা খেয়াল করছি: আখতার হোসেন

