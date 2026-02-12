গাংনীতে জামায়াত-বিএনপি সংঘর্ষে আহত ১১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ও ছাতিয়ান গ্রামে জামায়াত ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে এই পৃথক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসব সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ১১ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া খাসমহল গ্রামে বিএনপির একটি পক্ষের লোকজনের হামলায় হোসাইন মোহাম্মদ নামের এক ইউপি সদস্য আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সাহারবাটি গ্রামে জামায়াতে ইসলামীর লোকজনকে ভোট দিতে বাধা দেওয়া নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ ছাড়া উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামেও একই কারণে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, দুটি স্থানের পরিবেশ এখন শান্ত রয়েছে। সেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নজর রাখছে।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভোটারদের উপস্থিতি অনেক ভালো। ভোট অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠু হচ্ছে। ভোটকেন্দ্রের বাইরে কয়েকটি ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে। তবে প্রশাসন তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ শান্ত রয়েছে।
চট্টগ্রাম নগরের একটি কেন্দ্রে ভোট দিতে এসে অসুস্থ হয়ে মনু মিয়া নামের ৬২ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে চট্টগ্রাম মহানগরীর কাজীর দেউড়ি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। এটি চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি-বাকলিয়া) আসনের বাগমনিরাম ওয়ার্ডের একটি কেন্দ্র।৪ মিনিট আগে
ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘সকাল থেকে নির্বাচনী এলাকায় সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ চলছে। তবে একটি বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে—জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের ব্যালট পেপার একই বাক্সে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এতে ভোট গণনার সময় প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের বাড়তি চাপে পড়তে হবে এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশে অনেকটা বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে৯ মিনিট আগে
তাঁকে মারধরের একটি ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে। দাঁড়িয়ে কথা বলার একপর্যায়ে হঠাৎ করে এক ব্যক্তি হাবিবাকে সজোরে একটি থাপ্পড় মারেন। এরপর হাবিবা লুটিয়ে পড়েন। কোনোমতে সামলে উঠে দাঁড়ালেই আবার তাঁকে একটি থাপ্পড় মারা হয়। এরপর হাবিবার সঙ্গে থাকা লোকজন তাঁকে রক্ষা করেন।২৯ মিনিট আগে
কুমিল্লা-২ (হোমনা-তিতাস) আসনের একটি ভোটকেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার অপরাধে তিনজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) কুমিল্লার হোমনা উপজেলার ভাষানিয়া ইউনিয়নের কাশিপুর হাসেমিয়া উচ্চবিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ওই তিন ব্যক্তি জাল ভোট দেন।৩৮ মিনিট আগে