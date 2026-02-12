বহুকাঙ্ক্ষিত ভোটগ্রহণ শুরু, ভোর থেকেই ভোট দিতে হাজির ভোটাররা

ভোট দিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। বাড্ডার বেরাইদ এ কে এম রহমত উল্লাহ কলেজ কেন্দ্রের ভোটার তিনি। সকাল ৭ টা ৫০ মিনিটে কেন্দ্রে প্রবেশ করেন নাহিদ। ৮টার দিকে তিনি ভোটপ্রদান সম্পন্ন করেন। নাহিদ ইসলাম ঢাকা-১১ আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির এমএ কাইয়ুম।
জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন, ত্যাগ ও রক্তদানের মধ্য দিয়ে আজকের এই নির্বাচন সম্ভব হয়েছে এবং এটি দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণ করবে।
সকাল ৭ টা ৪১ মিনিটে ঠাকুরগাঁও নিজ নির্বাচনী এলাকায় ভোট দিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ভোট প্রদান শেষে গণমাধ্যমে এসব কথা বলেন তিনি।
ভোট দিতে কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। বাড্ডার বেরাইদ এ কে এম রহমত উল্লাহ কলেজ কেন্দ্রের ভোটার তিনি। সকাল ৭ টা ৫০ মিনিটে কেন্দ্রে প্রবেশ করেন নাহিদ।
রাজধানীর বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা উচ্চ বিদ্যালয় ও পশ্চিম ভাষানটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র দুটিতে মূল ফটক খোলার আগেই উপস্থিত হন ভোটাররা। তাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটগ্রহণ শুরুর অপেক্ষা করেন।
ভোট দিতে আসা নুরুনাহার বেগম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আগে আগে ভোট দিয়ে চলে যাব। অনেক বছর ধরে ভোট দিতে পারিনি।’ মালেকা বেগম বলেন, ‘বাসায় কাজ করি। ভোট দিয়ে কাজে যাব, তাই সকালেই ভোট দিতে আসলাম। ভালো লাগছে।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে শুরু হওয়া ভোটগ্রহণ বিরতিহীনভাবে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত চলবে।
এবার ভোটাররা আলাদা দুটি ব্যালট পেপারে ভোট দিচ্ছেন। সাদা ব্যালটে সংসদ সদস্যপ্রার্থীদের এবং গোলাপি ব্যালটে গণভোট দিচ্ছেন। এবারই প্রথমবারের মতো সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট হচ্ছে।
দীর্ঘ ১৭ বছরে তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনের পর এবার প্রায় ১৩ কোটি ভোটার নতুন করে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৪ সালের নির্বাচন ‘একতরফা’, ২০১৮ সালের নির্বাচন ‘রাতের ভোট’ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচন ‘আমি-ডামির নির্বাচন’ হিসেবে ব্যাপক সমালোচিত ছিল। বহু ভোটারের অভিযোগ ছিল, তাঁরা ভোট দিতে পারেননি।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের প্রায় দেড় বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে বহু প্রতীক্ষিত সংসদ নির্বাচন ও গণভোট। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৭৯৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬ কোটি ৪৮ লাখ ২৫ হাজার ৩৬১ ও নারী ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ২০০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া) পরিচয়ে ১ হাজার ২৩২ জন। মোট ভোটকেন্দ্র ৪২ হাজার ৯৫৮টি। এবার ৫০টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। ২৯৯ আসনে প্রার্থী রয়েছেন ২ হাজার ২৮ জন। এর মধ্যে দলীয় প্রার্থী ১ হাজার ৭৫৫ এবং স্বতন্ত্র ২৭৩ জন। নারী প্রার্থী রয়েছেন ৮১ জন। এবারের নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন বাহিনীর প্রায় ৯ লাখ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে সেনাবাহিনী ‘ইন এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার’-এর আওতায় সারা দেশে মোতায়েন রয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ১ হাজার ৫১ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।