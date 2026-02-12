Ajker Patrika
নড়াইল

নড়াইলে একটিতে ধানের শীষ ও অপরটিতে দাঁড়িপাল্লা জয়ী

নড়াইল প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০০: ০০
নড়াইল-১ আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কায়সারকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

এ ছাড়া নড়াইল-২ আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান বাচ্চু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কলস প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মনিরুল ইসলামকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। নির্বাচন কমিশন পরবর্তীকালে বেসরকারিভাবে চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করবে।

বিষয়:

বিএনপিখুলনা বিভাগনড়াইল সদরনড়াইলত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

