নীলফামারী

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি
বিয়ে করতে যাওয়ার আগে ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে আসেন সামিউল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর সৈয়দপুরের মো. সামিউল ইসলামের (৩২) বিয়ে আজ বৃহস্পতিবার। তবে বিয়ের ব্যস্ততার মধ্যে ভোট দিয়ে নিজের নাগরিক দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

আজ দুপুর ১২টায় বিয়ে করতে যাওয়ার আগে সরাসরি ভোটকেন্দ্র সৈয়দপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে হাজির হন সামিউল। তাঁর কথা, ‘আগে ভোট, পরে বিয়ে।’

সামিউল ইসলাম উপজেলার নিয়ামতপুর সরকারপাড়া এলাকার মো. মনজুরুল ইসলামের ছেলে।

ভোট দেওয়া পর সামিউল ইসলাম বলেন, ‘ভোট শুধু অধিকার নয়, এটি আমাদের দায়িত্ব। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আগে ভোট দেব, তারপর বিয়ে করব। জীবনে প্রথমবারের ভোট দিলাম আমি।’

কেন্দ্রে উপস্থিত স্থানীয় ভোটার ও প্রতিবেশীরা শেরওয়ানি, পাগড়ি পরা নতুন বরকে ভোট দিতে দেখে বেশ খুশি হয়েছেন। তাঁরা বলেন, ‘সামিউল সত্যিই অনুপ্রেরণার উদাহরণ। তাঁর মতো যুবককে দেখে আমাদের ভোট দেওয়ার উৎসাহ ও দায়িত্ববোধ বাড়ল।’

বিষয়:

নীলফামারীনির্বাচনভোটসৈয়দপুরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
