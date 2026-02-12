Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপির জি কে গউছ বিজয়ী

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
জি কে গউছ। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জ-৩ আসনে (সদর, লাখাই ও শায়েস্তাগঞ্জ) বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ডা. জি কে গউছ ১ লাখ ৪১ হাজার ৫২১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী কাজী মহসিন আহমদ পেয়েছেন ৪৪ হাজার ৫৮১ ভোট। আসনটির সবশেষ কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে।

