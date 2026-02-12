Ajker Patrika
রংপুর

রংপুর-৪ আসনে শাপলা কলির আখতার হোসেন বিজয়ী

রংপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ৫২
রংপুর-৪ আসনে শাপলা কলির আখতার হোসেন বিজয়ী
আখতার হোসেন। ফাইল ছবি

রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্যসচিব আখতার হোসেন শাপলা কলি প্রতীকে ১৬৩টি ভোটকেন্দ্রে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৯৪৭ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।

তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বিএনপির এদমদাদুল হক ভরসা ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৩৯ হাজার ৬১৬ ভোট পেয়েছেন। দুজনের মধ্যে ভোটের ব্যবধান ৮ হাজার ৩৩১টি।

এ ছাড়া জাতীয় পার্টির আরেক প্রার্থী আবু নাসের শাহ মো. মাহাবুবার রহমান লাঙ্গল প্রতীকে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৩৫৭ ভোট পেয়েছেন।

