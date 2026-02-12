জয়পুরহাটে এক আসনে দাঁড়িপাল্লা, অন্যটিতে ধানের শীষ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়পুরহাটে ভোটাররা দুই আসনে ভিন্ন রায় দিয়েছেন। এক আসনে জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা প্রতীক বিজয়ী হলেও অন্য আসনে ধানের শীষ প্রতীক জয় ছিনিয়ে নিয়েছে।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেছে, জয়পুরহাট–১ আসনের ১৫১টি কেন্দ্রের সবগুলোর ফল গণনা শেষে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. ফজলুর রহমান সাঈদ পেয়েছেন ১,৬৩, ৮৭৬ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মো. মাসুদ রানা প্রধান পেয়েছেন ১,৫৪, ৮৩৫ ভোট। ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ৯,০৪১ ভোট।
অন্যদিকে জয়পুরহাট–২ আসনের ১০৪টি কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী বিএনপির প্রার্থী মো. আব্দুল বারী পেয়েছেন ১,৫৭, ১২৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর এস. এম. রাশেদুল আলম সবুজ পেয়েছেন ৯১,১০৩ ভোট। এ আসনে জয়ী প্রার্থীর ব্যবধান ৬৬,০২৪ ভোট—যা জেলার দুই আসনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যবধান।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, জয়পুরহাটে এবারের নির্বাচনে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে সরাসরি প্রতিযোগিতা হয়েছে এবং ভোটাররা আসনভিত্তিক আলাদা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।
চার দশক পর আবারও রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের এমপি নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি ১,৬৯,৭৮৪ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।১ মিনিট আগে
খুলনা-৫ (ফুলতলা ডুমুরিয়া) আসনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার পরাজিত হয়েছেন। তিনি ২ হাজার ৭০২ ভোটের ব্যবধানে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলী আসগার লবির কাছে পরাজিত হয়েছেন।৫ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। দাউদকান্দি উপজেলার ১০৭টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৩৯৪ ভোট।১০ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোরের চারটি আসনের সব কটিতেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন—নাটোর-১ আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু ও নাটোর-৪ আসনে আব্দুল আজিজ।১৪ মিনিট আগে