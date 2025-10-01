Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

পূজা দেখতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী, গ্রেপ্তার ২

ময়মনসিংহ ও হালুয়াঘাট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পূজা দেখতে গিয়ে গারো কিশোরী (১৬) ধর্ষণ মামলার মূল আসামিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার জুবলী গ্রামের আজহারুল ইসলামের ছেলে অটোরিকশাচালক আবুল বাশার (২২) ও নয়াপাড়া এলাকার আজিজুল ইসলামের ছেলে মো. মিলন মিয়া (২১)।

গতকাল মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার জুবলী এলাকা থেকে মো. মিলনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আজ বুধবার বেলা ২টার দিকে একই এলাকা থেকে অটোরিকশাচালক বাশারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এর আগে গতকাল রাতে ভুক্তভোগী কিশোরীর মা বাদী হয়ে হালুয়াঘাট থানায় মামলা করেন। গত সোমবার রাতে উপজেলার জুগলী ইউনিয়নে পূজা দেখতে বের হয়ে ধর্ষণের শিকার হয় ওই গারো কিশোরী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ওই দিন সকালে পূজা দেখার জন্য ভুক্তভোগী কিশোরীকে মোবাইল ফোনে কল করে বাড়ি থেকে ডেকে নেন মিলন নামের এক যুবক। কিন্তু পূজা দেখানোর কথা বলে মিলন ওই মেয়েকে নিয়ে সারা দিন স্থানীয় পার্কে ঘোরাঘুরি করেন। ঘোরাফেরা শেষে রাতে মিলন ওই কিশোরীকে অটোরিকশায় তুলে দেন। এরপর একই এলাকার অটোচালক আবুল বাশার তাঁকে নির্জন স্থানে নিয়ে ধর্ষণ করেন। এরপর রাত ১১টার দিকে বাশার ভুক্তভোগীকে গামারিতলা মোড়ে ফেলে চলে যান।

মামলার বাদী ভুক্তভোগীর মা বলেন, ‘মিলন আমার মেয়ের পূর্বপরিচিত। পূজা দেখার জন্য সে আমার মেয়েকে ডেকে নিয়ে যায়। পরে জোর করে অটোরিকশায় তুলে দিলে এ ঘটনা ঘটে। আমরা এ ঘটনার বিচার চাই।’

হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুল ইসলাম হারুণ বলেন, এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। মামলার পর সহযোগীসহ মূল আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আগামীকাল বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠানো হবে।

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রীময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

বিষয়:

হালুয়াঘাটধর্ষণপূজাময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৫ বছরের বর ও ৩৫ বছরের কনে, বাসররাতের পরদিনই মৃত্যু

‘বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি হিন্দু ঐতিহ্য’: তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যের জবাব দিলেন জাভেদ আখতার

‘দুবাই শেখ সেক্স পার্টনার খুঁজছেন’, ‘দিল্লি বাবা’র চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট

ফ্লোটিলার পাহারায় থাকছে না ইতালির যুদ্ধজাহাজ, আজ রাতেই ইসরায়েলি হামলার আশঙ্কা

বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

‘কারেন্ট গেলেই টেলিটকের নেটওয়ার্ক হাওয়া’

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০

হবিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ৩০

পূজা দেখতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী, গ্রেপ্তার ২

পূজা দেখতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী, গ্রেপ্তার ২

নারায়ণগঞ্জে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানবাহনে ধীরগতি

নারায়ণগঞ্জে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানবাহনে ধীরগতি

সীমান্ত থেকে বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

সীমান্ত থেকে বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ