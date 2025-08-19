Ajker Patrika
ময়মনসিংহে ঝগড়া থামাতে গিয়ে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

গৌরীপুর(ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ঝগড়া থামাতে গিয়ে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার সিধলা ইউনিয়নের হাসনপুর গ্রামে গতকাল সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে।

নিহত যুবকের নাম মোকশেদ আলী (২৮)। তিনি ওই গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে। মোকশেদ কৃষিকাজ করতেন এবং তাঁর দুটি শিশুসন্তান রয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে মোকশেদের চাচা বাচ্চু মিয়া ও তাঁর ছেলে আকাশ মিয়ার মধ্যে ঝগড়া হয়। বাচ্চুর দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে এই ঝগড়ার সূত্রপাত। একপর্যায়ে বাবা ও ছেলের মধ্যে হাতাহাতি হয়। তাঁদের ঝগড়া থামাতে গিয়ে আকাশের ছুরিকাঘাতে আহত হন মোকশেদ। পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

মোকশেদের মা পারুল বেগম বলেন, মোকশেদ তাঁর চাচা বাচ্চু ও চাচাতো ভাই আকাশের মধ্যকার ঝগড়া থামাতে গিয়েছিলেন। সেখানে আকাশের ছুরিকাঘাতে মোকশেদ নিহত হন।

এ বিষয়ে গৌরীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দিদারুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং মোকশেদের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেলের মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকের চেষ্টা চলছে।

