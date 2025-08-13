মুক্তাগাছা ছাত্রদলের ৩ নেতা-কর্মী বহিষ্কার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ডিশ ব্যবসা ও আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বের জেরে মো. ফাহিম (৩০) হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। ওই মামলায় ছাত্রদল নেতা সজীব হাসানসহ তিন নেতা-কর্মী আসামি হয়েছেন। এ ঘটনায় সংগঠন থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে।
আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মঞ্জুরুল হক আরিফ ও সদস্যসচিব আসাদ ফরাজী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ বহিষ্কারাদেশ দেওয়া হয়।
বহিষ্কৃত নেতা-কর্মীরা হলেন উপজেলার মানকোন ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি সজীব হাসান, কর্মী মো. আবির ও মো. মারুফ। তাঁরা স্থানীয় ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম তারার ঘনিষ্ঠ বলে দাবি নিহত ফাহিমের বাবা ফরহাদ হোসেনের।
মুক্তাগাছা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মঞ্জুরুল হক আরিফ আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, এর আগে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে মুক্তাগাছা থানায় নিহত ফাহিমের মা মোছা. রুবি আক্তার বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় ১২ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়।
মুক্তাগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিপন চন্দ্র গোপ জানান, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হননি।
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ডিশ ব্যবসা ও আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বের জেরে মো. ফাহিম (৩০) হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। ওই মামলায় ছাত্রদল নেতা সজীব হাসানসহ তিন নেতা-কর্মী আসামি হয়েছেন। এ ঘটনায় সংগঠন থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে।
আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মঞ্জুরুল হক আরিফ ও সদস্যসচিব আসাদ ফরাজী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ বহিষ্কারাদেশ দেওয়া হয়।
বহিষ্কৃত নেতা-কর্মীরা হলেন উপজেলার মানকোন ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি সজীব হাসান, কর্মী মো. আবির ও মো. মারুফ। তাঁরা স্থানীয় ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম তারার ঘনিষ্ঠ বলে দাবি নিহত ফাহিমের বাবা ফরহাদ হোসেনের।
মুক্তাগাছা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মঞ্জুরুল হক আরিফ আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, এর আগে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে মুক্তাগাছা থানায় নিহত ফাহিমের মা মোছা. রুবি আক্তার বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় ১২ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়।
মুক্তাগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিপন চন্দ্র গোপ জানান, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হননি।
‘আমাদের ছেলে শহীদ আজিজুল ইসলাম ৩০ পারা কোরআনের হাফেজ। তার লাশ তুললে তিনটা কবর খুঁড়তে হবে। একটায় থাকব ছেলে। বাকি দুটায় আমরা স্বামী-স্ত্রী। জীবন থাকতে কবর থেকে হাফেজ ছেলের লাশ তুলতে দেব না।’ জুলাই আন্দোলনে শহীদ আজিজুল ইসলামের বাবা আব্দুর রহিম ও মা রেজিয়া বেগম এমন কথা জানান।৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার চিত্র এখনো উদ্বেগজনক। দেশে প্রায় ৩০ দশমিক ৭ শতাংশ শিশু খর্বাকৃতির, ৮ দশমিক ৪ শতাংশ অপুষ্টিজনিত ক্ষয়রোগে (ওয়েস্টিং) এবং ২১ দশমিক ৮ শতাংশ শিশু ওজনস্বল্পতায় ভুগছে। খর্বাকৃতি ও ওজনস্বল্পতার হার শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে১ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) সহকারী রেজিস্ট্রার (খণ্ডকালীন) মাহমুদ আল জামানের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার শাখার এক কর্মকর্তাকে চড়থাপ্পড় মারার অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ওই কর্মকর্তার কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চার সদস্যের তদন্ত১ ঘণ্টা আগে
যশোরের চৌগাছায় প্রতিবন্ধী এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার ১৩ দিন পর থানায় মামলা করা হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) ভুক্তভোগী ওই নারী চৌগাছা থানায় মামলা করেছেন। ১ আগস্ট দুপুরে চৌগাছা উপজেলার একটি গ্রামে ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে।২ ঘণ্টা আগে