ময়মনসিংহে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল, আওয়ামী লীগের ২০ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
নগরীর নতুন বাজার এলাকায় বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
নগরীর নতুন বাজার এলাকায় বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহে ফ‍্যাসিস্ট প্রতিহতের ডাক দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে নগরীর নতুন বাজার এলাকায় ফ‍্যাসিস্টবিরোধী বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে মহানগর বিএনপি। এদিকে নাশকতার চেষ্টা ও পরিকল্পনার অভিযোগে গত ২৪ ঘণ্টায় ময়মনসিংহ জেলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ২০ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ আজ দুপুরে দলীয় বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন। বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী এতে অংশ নেন। নগরীর বিভিন্ন সড়কে বিএনপির নেতা-কর্মীদের মোটরসাইকেল মহড়া দিতেও দেখা গেছে।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে আবু ওয়াহাব আকন্দ বলেন, পলাতক ফ‍্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তথাকথিত লকডাউনের নামে দেশে অস্থিতিশীলতা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে তারা চোরাগোপ্তা হামলায় যানবাহনে আগুন দিয়ে সাধারণ মানুষের জানমালের ক্ষতি করেছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড আর বরদাশত করা হবে না। রাজপথে তাদের কঠোর হাতে মোকাবিলা করা হবে।

জেলায় ২০ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার:

সিটি করপোরেশনসহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগের ২০ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) কাজী আখতার উল আলম এসব তথ‍্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সুপার বলেন, জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় ২৭টি স্পটে চেকপোস্ট বসিয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করা হচ্ছে। এ ছাড়া নগরীসহ জেলার প্রতিটি উপজেলায় পর্যন্তসংখ্যক পুলিশ সদস্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, পুলিশের কঠোর নজরদারির কারণে এখন পযর্ন্ত জেলার কোথাও কোনো ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। তবে গত রাতে জেলার দু-একটি স্থানে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা মিছিলের চেষ্টা করলেও পুলিশের ধাওয়ায় তারা পালিয়ে যায়।

দুর্গাপুরে আওয়ামী লীগের ৬ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
দুর্গাপুর থানা-পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্গাপুর থানা-পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে নাশকতা চেষ্টার অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ছয় নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলা যুবলীগের সহসভাপতি মামুনুর রশিদ, পৌর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি খোকন মিয়া, ইউনিয়নের ওয়ার্ড যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাবুল মিয়া, আওয়ামী লীগের কর্মী লাভলু মিয়া, শামীম মিয়া, শাহ আলম। গতকাল বুধবার উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এ তথ্য নিশ্চিত করে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে। তবে এখন পর্যন্ত দুর্গাপুরে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আমাদের পুলিশ নজরদারি করছে, আমরা তৎপর আছি।’

হিলি স্থলবন্দরে পুলিশের টহল জোরদার, আমদানি-রপ্তানি স্বাভাবিক

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
হিলি স্থলবন্দর এলাকায় পুলিশের তল্লাশি। ছবি: আজকের পত্রিকা
হিলি স্থলবন্দর এলাকায় পুলিশের তল্লাশি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা রুখতে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর এলাকায় পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করছে পুলিশ। বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে, চলছে পণ্য পরিবহন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বন্দর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোয় চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করেন হাকিমপুর থানা পুলিশের সদস্যরা।

হাকিমপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে হিলি স্থলবন্দর এলাকায় যাতে কেউ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে, সেজন্য পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে চেকপোস্ট বসিয়ে বিভিন্ন যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তল্লাশি করা হচ্ছে। হাকিমপুর থানা-পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে।

এদিকে হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক গ্রুপের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন শিল্পী বলেন, সকাল থেকেই হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য স্বাভাবিক রয়েছে। বন্দরে ভারত থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি হচ্ছে এবং এসব পণ্য বন্দর থেকে খালাস করে ব্যবসায়ীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাচ্ছেন।

ফাঁকা ঢাকায় ভাড়া বেশি, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 
যান চলাচল কম হওয়ায় গন্তব্যে পৌঁছাতে ভোগান্তিতে ঢাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা
যান চলাচল কম হওয়ায় গন্তব্যে পৌঁছাতে ভোগান্তিতে ঢাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের আজকের কর্মসূচিকে ঘিরে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজধানীতে যান চলাচল কম দেখা গেছে।

রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় সরেজমিনে দেখা যায়, ‎যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তায় লোকাল বাসের চলাচল কিছুটা লক্ষ্য করা গেলেও দূরপাল্লার বাস চোখে পড়েনি। লোকাল বাসও অন্যান্য দিনের তুলনায় খুবই কম দেখা গেছে। সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দূরপাল্লার বাস চলাচল না করলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে কিছুটা বাড়তে থাকে।

ঢাকা-মাওয়া সড়কের পোস্তগোলা ফ্লাইওভার, দোলাইরপাড়, যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ঘুরে দেখা যায়, সড়কগুলো অনেকটাই ফাঁকা।

‎এদিকে দূরপাল্লার ও সিটি সার্ভিসের লোকাল বাস চলাচল বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন এসব এলাকার যাত্রীরা। সিএনজি অটোরিকশাচালকরা সুযোগ বুঝে ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

দূরপাল্লার বাসগুলো সকাল থেকে চলাচল বন্ধ ছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
দূরপাল্লার বাসগুলো সকাল থেকে চলাচল বন্ধ ছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুরাইন থেকে শাহবাগে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অসুস্থ মেয়েকে দেখতে যাবেন ৬০ বছর বয়স্ক আতিক। তিনি বলেন, বাস না থাকায় অনেক দুর্ভোগে পড়েছি। সিএনজি অটোরিকশাচালকেরা ইচ্ছেমতো ভাড়া চাচ্ছে।

বাস না থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন অসুস্থ মাকে দেখতে শরীয়তপুর যেতে চাওয়া বেসরকারি চাকরিজীবী আরমান। তিনি বলেন, জনগণকে জিম্মি করে আন্দোলন করা কারোরই উচিত নয়।

‎এ ব্যাপারে সায়েদাবাদ আন্তজেলা বাস টার্মিনাল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ আল লতিফ (খোকা) ও শ্রমিক কমিটির আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন বলেন, যাত্রীর চাপ না থাকায় সকাল থেকে দূরপাল্লার বাস তেমন ছেড়ে যায়নি। বেলা বাড়ার সাথে সাথে কিছু যাত্রী নিয়ে কিছু বাস টার্মিনাল ছেড়ে যাচ্ছে।

রাজধানীর ওয়ারীতে দেখা যায়, সড়ক অনেকটাই ফাঁকা। যাত্রী কম থাকায় সিএনজি চালকদেরও নিরাশ হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে রাজধানীতে কিছুটা থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তবে বেলা ১টা পর্যন্ত এসব এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

‎এদিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। তবে অনেক জায়গায় মোটরবাইক থামিয়ে চলছে তল্লাশি।

‎এ ব্যাপারে ওয়ারী বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. হারুন অর রশিদ বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন পয়েন্টে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সন্দেহভাজনদের তল্লাশি করা হচ্ছে। সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

নিরাপত্তার আশঙ্কায় নেছারাবাদ থেকে ঢাকাগামী সব বাস বন্ধ

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
নেছারাবাদ বাস টার্মিনালে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন পরিবহনের গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা
নেছারাবাদ বাস টার্মিনালে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন পরিবহনের গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা আজকের কর্মসূচি ঘিরে নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কায় নেছারাবাদ থেকে ঢাকাগামী কোনো দূরপাল্লার বাস ছেড়ে যায়নি। পূর্বঘোষণা ছাড়া হঠাৎ দূরপাল্লার যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন আগাম টিকিট কাটা যাত্রীরা। তবে নেছারাবাদ-বরিশালসহ অভ্যন্তরীণ রুটের বাস চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে নেছারাবাদ বাস টার্মিনাল ঘুরে দেখা যায়, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন পরিবহনের গাড়িগুলো, আর চালক ও হেলপাররা অলস সময় কাটাচ্ছেন।

শ্যামলী পরিবহনের চালক পরিমল পাল বলেন, ‘গতরাতে ট্রিপ নিয়ে আসার সময় দেখি ভাঙ্গা এলাকায় পরিস্থিতি ভালো না। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে গাড়ি ছাড়ি নাই।’

হানিফ পরিবহনের এক হেলপার বলেন, ‘আমরা তো গাড়ি বন্ধ করিনি। কাউন্টার যদি ছাড়ে, তাহলে আমাদের যেতে হয়। গাড়ির ক্ষতি হলে সব দায় আমাদেরই।’

গোল্ডেন লাইন পরিবহনের কাউন্টার ম্যানেজার মো. শামিম মৃধা বলেন, ‘যাত্রী নেই, তার ওপর ঢাকায় অস্থিরতা চলছে। নিরাপত্তার বিষয় আছে। তাই আজ গাড়ি ছাড়িনি। আশা করছি, শুক্রবার থেকে বাস চলবে।’

বরিশালগামী বাস কাউন্টারের কর্মচারী আবদুল হাকিম বলেন, ‘আমাদের রুটে বাস স্বাভাবিকভাবে চলছে, তবে যাত্রী কিছুটা কম।’

নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বনি আমিন বলেন, ‘তথাকথিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নেছারাবাদে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। সবকিছু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। পুলিশের কঠোর নজরদারি অব্যাহত আছে। কোথাও কোনো সমস্যা নেই।’

