ফুটবল আনতে গিয়ে প্রাণ গেল ছোট্ট রাফির

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি  
আল রাফি খান। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ত্রিশালে সড়কে গড়িয়ে যাওয়া ফুটবল আনতে গিয়ে অটো ভ্যানের ধাক্কায় আল রাফি খান (৭) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশাল ফিলিং স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাফি ত্রিশাল পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আজগর আলী খানের একমাত্র ছেলে। সে স্থানীয় নজরুল সেনা স্কুলের প্লে শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশাল ফিলিং স্টেশন এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলছিল রাফি। খেলার একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত বল মহাসড়কে গড়িয়ে যায়। বল আনতে গেলে একটি অটো ভ্যান তাকে ধাক্কা দিলে গুরুতর আহত হয়। দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আশপাশে খেলার মাঠ না থাকায় শিশু-কিশোরেরা প্রতিদিন মহাসড়কের পাশে খেলাধুলা করে। বেপরোয়া যানবাহন চলাচল এবং শিশুদের অসতর্কতার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। তাঁরা দ্রুত মহাসড়কের পাশে সুরক্ষাবলয় ও শিশুদের জন্য আলাদা খেলার মাঠের দাবি জানান।

একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছেন মা-বাবা। রাফির বাবা আজগর আলী খান বলেন, ‘আমার ছেলেকে খেলতে খেলতে হারাতে হবে, এটা কল্পনাও করতে পারিনি। সে ছিল আমাদের দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে বড়। ওকে হারিয়ে এখন আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম।’

নজরুল সেনা স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম বলেন, ‘রাফি ছিল ভদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী। এত অল্প বয়সে তাকে হারানো অত্যন্ত কষ্টদায়ক। স্কুলের পক্ষ থেকে আমরা গভীর শোকপ্রকাশ করছি এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।’

এ বিষয়ে ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহাম্মদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতের পরিবারের লোকজন কোনো মামলা না করে বিনা ময়নাতদন্তে নিতে চাইলে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

ভিসির আশ্বাসে ৫২ ঘণ্টা পর অনশন ভাঙলেন চবির ৯ শিক্ষার্থী

মহিপুরে ট্রলিং বোটসহ ১৪ জেলে গ্রেপ্তার

সাপ্তাহিক ছুটিতে কুয়াকাটা সৈকতে পর্যটকের ঢল

পিরোজপুরে জাপা-স্বেচ্ছাসেবক দলের ৫০ নেতা-কর্মীর জামায়াতে যোগদান

