ফুটবল আনতে গিয়ে প্রাণ গেল ছোট্ট রাফির

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ত্রিশালে সড়কে গড়িয়ে যাওয়া ফুটবল আনতে গিয়ে অটো ভ্যানের ধাক্কায় আল রাফি খান (৭) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশাল ফিলিং স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
রাফি ত্রিশাল পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আজগর আলী খানের একমাত্র ছেলে। সে স্থানীয় নজরুল সেনা স্কুলের প্লে শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশাল ফিলিং স্টেশন এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলছিল রাফি। খেলার একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত বল মহাসড়কে গড়িয়ে যায়। বল আনতে গেলে একটি অটো ভ্যান তাকে ধাক্কা দিলে গুরুতর আহত হয়। দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আশপাশে খেলার মাঠ না থাকায় শিশু-কিশোরেরা প্রতিদিন মহাসড়কের পাশে খেলাধুলা করে। বেপরোয়া যানবাহন চলাচল এবং শিশুদের অসতর্কতার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। তাঁরা দ্রুত মহাসড়কের পাশে সুরক্ষাবলয় ও শিশুদের জন্য আলাদা খেলার মাঠের দাবি জানান।
একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছেন মা-বাবা। রাফির বাবা আজগর আলী খান বলেন, ‘আমার ছেলেকে খেলতে খেলতে হারাতে হবে, এটা কল্পনাও করতে পারিনি। সে ছিল আমাদের দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে বড়। ওকে হারিয়ে এখন আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম।’
নজরুল সেনা স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম বলেন, ‘রাফি ছিল ভদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী। এত অল্প বয়সে তাকে হারানো অত্যন্ত কষ্টদায়ক। স্কুলের পক্ষ থেকে আমরা গভীর শোকপ্রকাশ করছি এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।’
এ বিষয়ে ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহাম্মদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতের পরিবারের লোকজন কোনো মামলা না করে বিনা ময়নাতদন্তে নিতে চাইলে লাশ হস্তান্তর করা হয়।
ময়মনসিংহের ত্রিশালে সড়কে গড়িয়ে যাওয়া ফুটবল আনতে গিয়ে অটো ভ্যানের ধাক্কায় আল রাফি খান (৭) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশাল ফিলিং স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
রাফি ত্রিশাল পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আজগর আলী খানের একমাত্র ছেলে। সে স্থানীয় নজরুল সেনা স্কুলের প্লে শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশাল ফিলিং স্টেশন এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলছিল রাফি। খেলার একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত বল মহাসড়কে গড়িয়ে যায়। বল আনতে গেলে একটি অটো ভ্যান তাকে ধাক্কা দিলে গুরুতর আহত হয়। দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আশপাশে খেলার মাঠ না থাকায় শিশু-কিশোরেরা প্রতিদিন মহাসড়কের পাশে খেলাধুলা করে। বেপরোয়া যানবাহন চলাচল এবং শিশুদের অসতর্কতার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। তাঁরা দ্রুত মহাসড়কের পাশে সুরক্ষাবলয় ও শিশুদের জন্য আলাদা খেলার মাঠের দাবি জানান।
একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গেছেন মা-বাবা। রাফির বাবা আজগর আলী খান বলেন, ‘আমার ছেলেকে খেলতে খেলতে হারাতে হবে, এটা কল্পনাও করতে পারিনি। সে ছিল আমাদের দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে বড়। ওকে হারিয়ে এখন আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম।’
নজরুল সেনা স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম বলেন, ‘রাফি ছিল ভদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী। এত অল্প বয়সে তাকে হারানো অত্যন্ত কষ্টদায়ক। স্কুলের পক্ষ থেকে আমরা গভীর শোকপ্রকাশ করছি এবং তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।’
এ বিষয়ে ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহাম্মদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতের পরিবারের লোকজন কোনো মামলা না করে বিনা ময়নাতদন্তে নিতে চাইলে লাশ হস্তান্তর করা হয়।
উপাচার্যের আশ্বাসে ৫২ ঘণ্টা পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ৯ শিক্ষার্থী অনশন ভেঙেছেন। আজ শুক্রবার বিকেলে উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. ইয়াহইয়া আখতার শিক্ষার্থীদের শরবত খাইয়ে অনশন ভাঙান।৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর মহিপুরে যৌথ অভিযানে একটি অবৈধ আর্টিসনাল ট্রলিং বোটসহ ১৪ জেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রাতে আলিপুর-মহিপুর মৎস্য বন্দরসংলগ্ন এলাকায় এই অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড, মৎস্য অধিদপ্তর ও নৌ পুলিশ। আজ শুক্রবার নিজামপুর কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য নিশ্চিত২৮ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজারো মানুষ বর্ষার উন্মত্ত ঢেউ উপভোগ করতে সৈকতের জিরো পয়েন্ট থেকে দুই পাশে ভিড় জমান। আগত পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে...৩০ মিনিট আগে
নাজিরপুরে জাতীয় পার্টির (জাপা) ও স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রায় ৫০ নেতা-কর্মী জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। আজ শুক্রবার উপজেলা জামায়াতের প্রতিনিধি সমাবেশে সহযোগী ফরম পূরণ করে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন।১ ঘণ্টা আগে