Ajker Patrika
রাজনীতি

দেশে ফিরেছেন খন্দকার মোশাররফ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ৩২
খন্দকার মোশাররফ । ছবি: সংগৃহীত
খন্দকার মোশাররফ । ছবি: সংগৃহীত

চিকিৎসা শেষে সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফিরেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাত ৯টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান তিনি।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

গত ১৪ ডিসেম্বর চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর যান খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

