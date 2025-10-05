Ajker Patrika
ভালুকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
ভালুকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ময়মনসিংহের ভালুকায় ওরিয়ন নিট টেক্সটাইল কারখানার উৎপাদন বন্ধ এবং বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শ্রমিকেরা। আজ রোববার সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে জামিরদিয়া আইডিয়াল মোড়ে এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা।

খবর পেয়ে ভালুকা সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের টহল টিম, শিল্প পুলিশ-৫ ও হাইওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এক ঘণ্টা বিক্ষোভের পর শ্রমিকেরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওরিয়ন নিট টেক্সটাইল লিমিটেডে গত ৮ সেপ্টেম্বর থেকে অর্ডার সংকটের কারণে কারখানাটির উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেলেও কারখানার মালিকপক্ষ কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিত না করায় তাঁদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ সেপ্টেম্বর মাসের বেতন এখনো পরিশোধ করেনি। অনেকেই বাসাভাড়া, সন্তানদের পড়াশোনা ও সংসার খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। একদিকে চাকরি হারানোর আশঙ্কা, অন্যদিকে আর্থিক সংকট—সব মিলিয়ে তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে অনিশ্চয়তার ছায়া।

শ্রমিকনেতা তোতা মিয়া বলেন, ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ৪২ জন ম্যানেজমেন্ট স্টাফের আগস্ট মাসের বেতন ১৮ সেপ্টেম্বর দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ আজও তা পরিশোধ করেনি। পাশাপাশি যাঁরা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৫৩ জন শ্রমিকের বেনিফিট, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য পাওনাও বকেয়া রয়েছে।

তোতা মিয়া আরও বলেন, ‘আমরা বারবার মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। কেউ কোনো উত্তর দেয়নি। শ্রমিকেরা মানবেতর জীবন যাপন করছেন। ৮ অক্টোবরের মধ্যে আমাদের দাবিগুলো মানা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নারী শ্রমিক বলেন, ‘আমরা গত মাস থেকে বেতন পাইনি। বাড়িভাড়া দিতে পারছি না, বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে পারছি না। অথচ কেউ আমাদের কথা শুনছে না।’

এ বিষয়ে কথা বলতে ওরিয়ন নিট টেক্সটাইল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পেয়ে তাদের বক্তব্য জানা যায়নি। শিল্প পুলিশ-৫-এর পুলিশ সুপার ফরহাদ হোসেন খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, কারখানাটিতে মালিকানা দ্বন্দ্ব রয়েছে। এ কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে। শ্রমিকেরা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। আমরা মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনায় বসব; যাতে দ্রুত বেতন পরিশোধ ও উৎপাদন পুনরায় চালুর ব্যবস্থা করা যায়।’

বিষয়:

ভালুকাবিক্ষোভময়মনসিংহ বিভাগকারখানাবেতনজেলার খবরবকেয়া
