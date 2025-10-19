Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

দেবর-ভাবির পরকীয়া সম্পর্ক ফাঁস, ভাতিজা খুন

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩: ২০
প্রতীকী ছবি
ময়মনসিংহের ফুলপুরে দেবর-ভাবির সম্পর্ক দেখে ফেলায় ইকবাল হোসেন (৩০) নামে এক যুবককে হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ভাইকান্দি ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ইকবাল হোসেন ওই গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রামের রমজান আলী কাজের সুবাদে ঢাকায় থাকেন। স্ত্রী সোহেলী স্বামীর বাড়িতে থাকেন। রমজান আলীর চাচাতো ভাই সাদ্দামের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান সোহেলী আক্তার। ৪ / ৫ দিন আগে সোহেলী আক্তার ও সাদ্দামের সম্পর্ক দেখে ফেলেন সাদ্দামের ভাতিজা ইকবাল। বিষয়টি জানাজানি হলে এ নিয়ে সাদ্দাম ও ইকবালের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়।

ঘটনার দিন রাত সাড়ে ৮টার দিকে সাদ্দামের পরিবার ও ইকবালের পরিবারের সদস্যদের মারামারি হয়। মারামারির একপর্যায়ে সাদ্দাম ছুরি দিয়ে ইকবালের বুকের নিচে আঘাত করেন। ইকবাল মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় আহত হন আরও তিনজন। চারজনকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ইকবালকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

ফুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাদি বলেন, পরকীয়া সম্পর্কের জেরে এই হত্যাকাণ্ড—এমনটি জানতে পেরেছে পুলিশ। আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি ও মরদেহ উদ্ধার করেছি। আজ সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাহত্যাঅভিযোগফুলপুরময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
