গফরগাঁওয়ে নিজ গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে নিজ গ্রামের বাড়িতে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার ধামাইল গ্রামের বাড়িতে তৃতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।
সকাল ১০টায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমির সালমান রনির নেতৃত্বে গফরগাঁও থানা-পুলিশের একটি দল তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানায়।
এ সময় ময়মনসিংহ বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পূর্ণ চন্দ্র মুৎসুদ্দী ও গফরগাঁও ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেলোওয়ার হোসেন, গফরগাঁও ফায়ার সার্ভিস থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
গাজীপুরের টঙ্গীতে রাসায়নিকের গুদামে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মী নুরুল হুদা অগ্নিদগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার বেলা ২টা ৪০ মিনিটের দিকে মারা যান। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরে বুধবার সন্ধ্যায় প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
ময়মনসিংহ বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পূর্ণ চন্দ্র মুৎসুদ্দী বলেন, ‘রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে সহকর্মী শহীদ হয়েছেন। এর জন্য ফায়ার সার্ভিস গর্বিত।’
উল্লেখ্য, নুরুল হুদা উপজেলার সালটিয়া ইউনিয়নের ধামাইল গ্রামের মুনসুর আহাম্মেদের ছোট ছেলে।
