Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

গফরগাঁওয়ে নিজ গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ফায়ারকর্মী নুরুল হুদা। ছবি: সংগৃহীত
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ফায়ারকর্মী নুরুল হুদা। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে নিজ গ্রামের বাড়িতে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার ধামাইল গ্রামের বাড়িতে তৃতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

সকাল ১০টায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমির সালমান রনির নেতৃত্বে গফরগাঁও থানা-পুলিশের একটি দল তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানায়।

এ সময় ময়মনসিংহ বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পূর্ণ চন্দ্র মুৎসুদ্দী ও গফরগাঁও ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেলোওয়ার হোসেন, গফরগাঁও ফায়ার সার্ভিস থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

গাজীপুরের টঙ্গীতে রাসায়নিকের গুদামে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মী নুরুল হুদা অগ্নিদগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার বেলা ২টা ৪০ মিনিটের দিকে মারা যান। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরে বুধবার সন্ধ্যায় প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পূর্ণ চন্দ্র মুৎসুদ্দী বলেন, ‘রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে সহকর্মী শহীদ হয়েছেন। এর জন্য ফায়ার সার্ভিস গর্বিত।’

উল্লেখ্য, নুরুল হুদা উপজেলার সালটিয়া ইউনিয়নের ধামাইল গ্রামের মুনসুর আহাম্মেদের ছোট ছেলে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাগফরগাঁওময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরানের হাতে ইসরায়েলের ‘কয়েক লাখ পৃষ্ঠার’ গোপন নথি, পারমাণবিক স্থাপনার ছবি প্রকাশ

আ.লীগের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত

ভারত–চীন সীমান্তের শীতল লাদাখ জেন–জি আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ কেন

ভারতের কাছে হারের পর বাংলাদেশকে ধুয়ে দিলেন রুবেল

চীনা নেতৃত্বাধীন বৃহত্তম বাণিজ্য জোট আরসিইপিতে যোগ দিতে চায় বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

দাউদকান্দিতে চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই

দাউদকান্দিতে চালককে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই

গফরগাঁওয়ে নিজ গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা

গফরগাঁওয়ে নিজ গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা

আ.লীগের সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য মোজাম্মেল হক গ্রেপ্তার

আ.লীগের সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য মোজাম্মেল হক গ্রেপ্তার

বাগেরহাটে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও

বাগেরহাটে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় ঘেরাও