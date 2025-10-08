মুন্সিগঞ্জে আগুনে পুড়ে ছাই দুটি ঘর

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে অগ্নিকাণ্ডে দুটি ঘর ভস্মীভূত হয়েছে। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) ভোর ৪টার দিকে উপজেলার ষোলঘর ইউনিয়নের সিংহের মাঝিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক ওই এলাকার মো. মাসুদ।
স্থানীয়দের ধারণা, আগুনে প্রায় ১০ লাখ টাকার মালামাল ক্ষতি হয়েছে। তবে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দ্রুত পদক্ষেপে আশপাশের বাড়িঘর রক্ষা পেয়েছে।
ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, ঘটনাস্থলে যাওয়ার রাস্তা অত্যন্ত সরু হওয়ায় আমাদের ইউনিটগুলোর পৌঁছাতে বেশ কষ্ট হয়েছে। আর অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ তদন্ত শেষে জানা যাবে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে অগ্নিকাণ্ডে দুটি ঘর ভস্মীভূত হয়েছে। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) ভোর ৪টার দিকে উপজেলার ষোলঘর ইউনিয়নের সিংহের মাঝিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক ওই এলাকার মো. মাসুদ।
স্থানীয়দের ধারণা, আগুনে প্রায় ১০ লাখ টাকার মালামাল ক্ষতি হয়েছে। তবে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দ্রুত পদক্ষেপে আশপাশের বাড়িঘর রক্ষা পেয়েছে।
ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, ঘটনাস্থলে যাওয়ার রাস্তা অত্যন্ত সরু হওয়ায় আমাদের ইউনিটগুলোর পৌঁছাতে বেশ কষ্ট হয়েছে। আর অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ তদন্ত শেষে জানা যাবে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
স্থানীয়দের অভিযোগ, উপজেলা মৎস্য অফিস ও নৌ-পুলিশের ঢিলেঢালা অভিযান ও যোগসাজশের কারণেই এমন অবাধে মাছ শিকার সম্ভব হচ্ছে। যদিও মৎস্য অধিদপ্তর ও নৌ-পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালানোর দাবি করছে।৪২ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুরে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে বেওয়ারিশ কুকুর। শুধু সেপ্টেম্বরে সরকারি হিসাব অনুযায়ী, সদর হাসপাতালে কুকুর ও বিড়ালের আক্রমণের শিকার হয়ে আট শতাধিক মানুষ চিকিৎসা নিয়েছে। আক্রান্তদের বেশির ভাগই শিশু। আক্রান্ত ব্যক্তিদের টিকা দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে।৭ ঘণ্টা আগে
নীলফামারীর ডিমলায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে বিনা মূল্যের সেবা পেতেও টাকা গুনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। খামারিরা বলছেন, হাসপাতালটিতে ঠিকমতো চিকিৎসা মেলে না। এদিকে ভেটেরিনারি সার্জন হাসপাতালে পশুর চিকিৎসা না দিয়ে বাড়ি গিয়ে দিতে চান। এর জন্য তাঁকে ২ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে৭ ঘণ্টা আগে
তরুণ নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রায় এক ডজন প্রার্থী খুলনার ৬টি সংসদীয় আসনে মনোনয়ন পেতে জোর তৎপরতা শুরু করেছেন। মনোনয়নপ্রত্যাশীদের বড় অংশ বয়সে তরুণ এবং নির্বাচনী মাঠে নতুন মুখ। তবে বয়সে তরুণ হলেও উদ্যম, সাংগঠনিক দক্ষতা ও স্থানীয় উন্নয়নে ভূমিকা তাঁদের সম্ভাবনাময় প্রার্থীতে পরিণত করব৭ ঘণ্টা আগে