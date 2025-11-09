Ajker Patrika
গাংনীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় পিস্তল, গুলি ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি। ছবি: সংগৃহীত
উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি। ছবি: সংগৃহীত

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ওয়ান-শুটার পিস্তল, তিনটি গুলি এবং তিনটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে গাংনী সেনাক্যাম্পের সদস্যরা। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।

গাংনী সেনাবাহিনী ক্যাম্প সূত্র জানায়, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতে গাংনী সেনাবাহিনী ক্যাম্পের একটি টহল দল গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ওয়ান-শুটার পিস্তল, তিনটি গুলি ও তিনটি দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

সূত্র আরও জানায়, উদ্ধার হওয়া ওয়ান-শুটার পিস্তল, গুলি ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, রোববার সকালে সেনাবাহিনীর সদস্যরা পিস্তল, গুলি ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র জমা দিয়েছে। এগুলোর বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

