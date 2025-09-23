Ajker Patrika
ঘিওরে ডাকাতদের হামলায় গৃহবধূ খুন

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
গৃহবধূ খুনের ঘটনায় স্বজনদের আর্তনাদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
গৃহবধূ খুনের ঘটনায় স্বজনদের আর্তনাদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় ডাকাতদের হামলায় রাশিদা বেগম (৫৫) নামের এক গৃহবধূ খুন হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার পয়লা ইউনিয়নের পশ্চিম বাইলজুড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে একদল ডাকাত গ্রামে প্রবেশ করে আমির মাস্টারের পাশের বাড়িতে হানা দেয়। এ সময় ঘরে থাকা রাশিদা বেগমকে হত্যা করে ডাকাতেরা। পরে স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

পয়লা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আব্দুল লতিফ বলেন, ‘ডাকাতেরা ঘরে ঢুকে লুটপাট চালায়। এ সময় গৃহবধূ রাশিদা বেগমকে হত্যা করে।’

তিনি আরও জানান, প্রায় ৩০ বছর আগে রাশিদার স্বামী নকুমুদ্দিনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়। পরে জীবিকার জন্য তিনি জর্ডানে যান। দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে প্রায় এক দশক আগে দেশে ফিরে আসেন। গ্রামের বাড়ি কুমুরিয়ায় হলেও সাত বছর আগে পশ্চিম বাইলজুড়ী গ্রামে বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। রাশিদার একমাত্র মেয়ে তাসলিমা বর্তমানে জর্ডানে আছেন। গ্রামে তিনি একাই থাকতেন। তবে ঘটনার রাতে তাঁর ভাইয়ের মেয়ে ও নাতি বেড়াতে এসে পাশের ঘরে ছিলেন।

এ বিষয়ে মানিকগঞ্জের পুলিশ সুপার মোছা. ইয়াসমিন খাতুন বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি। প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।’

