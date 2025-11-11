Ajker Patrika

গভীর রাতে সাটুরিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকে দুর্বৃত্তের আগুন, গ্রেপ্তার ৫

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকে আগুন দেওয়ার চেষ্টা ও ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ঝটিকা মিছিল করার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক মো. মফিজুর রহমান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আ খ ম নুরুল হক, উপজেলার ফুকুরহাটি ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আনিসুর রহমান, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মো. খালেকুজ্জামান, নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের উপজেলা শাখার সহসভাপতি মো. হাবিব।

এর মধ্যে মফিজুর রহমান ও আনিসুর রহমানকে গ্রামীণ ব্যাংকে আগুন দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে এবং অন্যদের বিরুদ্ধে নাশকতার মামলা হয়েছে।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার রাত আড়াইটার দিকে সাটুরিয়া উপজেলার দড়গ্রাম ইউনিয়নে তেবাড়িয়া এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে একদল দুর্বৃত্ত। আগুনের বিষয়টি ব্যাংকের সিকিউরিটি গার্ড মোতালেব টের পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এ ঘটনায় গতকাল রাতে উপজেলার দড়গ্রাম শাখার ব্যবস্থাপক মনিরুজ্জামান বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৫০ থেকে ৬০ জনকে আসামি করে সাটুরিয়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা করেন।

একই রাতে উপজেলার ধানকোড়া ইউনিয়নের নয়াডিঙ্গী এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ঝটিকা মিছিল করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। পরদিন মিছিলের বিষয়টি পুলিশের নজরে এলে রাতেই বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করা হয়।

এ বিষয়ে সাটুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর এম আল মামুন জানান, এ ঘটনায় গতকাল রাতে স্থানীয় গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মনিরুজ্জামান বাদী হয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেন। পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে আরও একটি নাশকতা মামলা করা হয়।

দুটি মামলার ঘটনায় উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের পাঁচ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামিদের জেলহাজতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

মানিকগঞ্জআগুনঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারজেলার খবরমহাসড়কগ্রামীণ ব্যাংক
