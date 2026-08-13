Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

সিংগাইরে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সিভিল সার্জনের অভিযান, দুই ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
সিংগাইরে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সিভিল সার্জনের অভিযান, দুই ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা
সিংগাইরের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করেন সিভিল সার্জন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জেলা সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার বিভিন্ন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পরিচালিত এ অভিযানে অনিয়ম পাওয়ায় সায়মা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও শাহরাইল ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করা হয়। সেই সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয় ইসলামিয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার, খান ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও সিংগাইর ক্লিনিকের প্যাথলজি বিভাগের কার্যক্রম।

নিউ পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ইব্রাহিম মেমোরিয়াল মেডিকেল সেন্টারকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হালনাগাদ ও যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

অভিযান পরিচালনা করেন মানিকগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা. আইভী ফেরদৌস। সহযোগিতা করেন সিংগাইর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রাফসান রেজা।

অভিযানকালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্যাথলজি বিভাগের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বন্ধ করা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযান শেষে সিভিল সার্জন ডা. আইভী ফেরদৌস বলেন, ‘মানিকগঞ্জের জনগণের জন্য মানসম্মত ও নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা বরদাশত করা হবে না। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

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