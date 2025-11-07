Ajker Patrika

মানিকগঞ্জ

ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি, ড্রেজার জব্দ করলেন এসি ল্যান্ড

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় বিপ্লব হোসেন নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাতের আঁধারে ড্রেজার বসিয়ে কৃষকের ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার বিকেলে সাটুরিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মৌমিতা গুহ ইভা ড্রেজার মেশিনটি জব্দ করে সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য আব্দুল বাতেন বাদলের কাছে জিম্মায় রেখেছেন।

ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি, ড্রেজার জব্দ করলেন এসি ল্যান্ড
মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদ কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদ কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

বিয়ের দাবিতে দড়ি হাতে মেয়ের বাড়িতে যুবকের অনশন

বিয়ের দাবিতে দড়ি হাতে মেয়ের বাড়িতে যুবকের অনশন

মানিকগঞ্জে ছুরিকাঘাতে স্কুলছাত্রকে হত্যা

মানিকগঞ্জে ছুরিকাঘাতে স্কুলছাত্রকে হত্যা

মানিকগঞ্জে এনজিওকর্মীর লাশ উদ্ধার

মানিকগঞ্জে এনজিওকর্মীর লাশ উদ্ধার

২২ ভরি স্বর্ণালংকার লুট, জড়িত দোকানমালিক নিজেই

২২ ভরি স্বর্ণালংকার লুট, জড়িত দোকানমালিক নিজেই

সিংগাইরে ছোট ভাইকে কুপিয়ে হত্যা, বড় ভাই আটক

সিংগাইরে ছোট ভাইকে কুপিয়ে হত্যা, বড় ভাই আটক

ডিউটি অফিসার ও নারী কনস্টেবলকে কটূক্তি: বিএনপির ৯ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

ডিউটি অফিসার ও নারী কনস্টেবলকে কটূক্তি: বিএনপির ৯ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

ডেরা রিসোর্টকে লাখ টাকা জরিমানা পরিবেশ অধিদপ্তরের

ডেরা রিসোর্টকে লাখ টাকা জরিমানা পরিবেশ অধিদপ্তরের

আ.লীগের ঝটিকা মিছিল: মানিকগঞ্জের প্যানেল মেয়র আরশেদ আলীসহ চারজন কারাগারে

আ.লীগের ঝটিকা মিছিল: মানিকগঞ্জের প্যানেল মেয়র আরশেদ আলীসহ চারজন কারাগারে

মানিকগঞ্জে দুই শিশুসহ প্রবাসীর স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

মানিকগঞ্জে দুই শিশুসহ প্রবাসীর স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

ঘিওরে ডাকাতদের হামলায় গৃহবধূ খুন

ঘিওরে ডাকাতদের হামলায় গৃহবধূ খুন

পদ্মার তীব্র ভাঙনে বিলীন তিন শতাধিক পরিবারের ঘরবাড়ি

পদ্মার তীব্র ভাঙনে বিলীন তিন শতাধিক পরিবারের ঘরবাড়ি

ক্ষীরাই নদে ভেসে উঠল ইমামের লাশ

ক্ষীরাই নদে ভেসে উঠল ইমামের লাশ

শিবালয়ে হত্যা মামলায় ছাত্রলীগের নেতা গ্রেপ্তার

শিবালয়ে হত্যা মামলায় ছাত্রলীগের নেতা গ্রেপ্তার

মানিকগঞ্জে পরিবেশবান্ধব চুলা ও হাজল মেলা

মানিকগঞ্জে পরিবেশবান্ধব চুলা ও হাজল মেলা

যমুনায় ভাঙছে চর বাঘুটিয়া

যমুনায় ভাঙছে চর বাঘুটিয়া