মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় বিপ্লব হোসেন নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাতের আঁধারে ড্রেজার বসিয়ে কৃষকের ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার বিকেলে সাটুরিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মৌমিতা গুহ ইভা ড্রেজার মেশিনটি জব্দ করে সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য আব্দুল বাতেন বাদলের কাছে জিম্মায় রেখেছেন।
মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ২ ধরনের পদে ২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় ডাকযোগের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন
এক কলেজছাত্রীকে প্রেমিকা দাবি করে বিয়ের দাবিতে তাঁর বাড়িতে ফাঁসির দড়ি হাতে উপস্থিত হয়েছিলেন রবিউল ইসলাম (২৮) নামের এক যুবক। দাবি না মানলে আত্মহত্যার হুমকিও দেন তিনি। পরে তাঁর এক আত্মীয় এসে তাঁকে বুঝিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নেন।
মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় রাব্বি (১৭) নামের এক স্কুলছাত্রকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের পুটাইল এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। নিহত রাব্বি পুটাইল ইউনিয়নের কাফাটিয়া গ্রামের মানিক মিয়ার ছেলে। সে কাফাটিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের
মানিকগঞ্জে সামায়েল হাসদা (৩০) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে জেলা শহরের পোড়রা এলাকার প্রফেসরস হাউস নামের বাসার নিচতলার একটি কক্ষ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
মানিকগঞ্জে স্বর্ণাকারপট্টিতে ডাকাতির ঘটনায় দোকানমালিকসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। দোকানমালিক নিজেই এ ঘটনায় জড়িত বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত শনিবার রাতে জেলা শহরের স্বর্ণাকারপট্টিতে অভি অলংকার নামের একটি দোকানে ২২ ভরি স্বর্ণালংকার লুটের ঘটনা ঘটে।
মানিকগঞ্জের সিংগাইরে জমি সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধের জেরে ছোট ভাই মো. হানিফকে (৫০) কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ ওঠেছে তাঁর চাচাতো ভাই ও ভাতিজাদের বিরুদ্ধে। শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার আঠালিয়া গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত হানিফ ধল্লা ইউনিয়নের আঠালিয়া গ্রামের ইলা বেপারীর ছেলে। তিনি পেশায় মমতা চক্ষু...
বাইক রাখাকে কেন্দ্র করে মানিকগঞ্জের ঘিওর থানার ডিউটি অফিসার ও নারী কনস্টেবলকে কটূক্তির ঘটনায় বিএনপির ৯ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার ঘিওর থানার এএসআই রফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি করেন। মামলায় ২০ থেকে ২৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।
ঘিওরে পুরানগ্রামে ডেরা রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা সেন্টারকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট টিম। আজ সোমবার পরিবেশ অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব পরিচালক ( মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট) সৈয়দ ফরহাদ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল করার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় মানিকগঞ্জ পৌর সভাপতি ও পৌরসভার প্যানেল মেয়র মো. আরশেদ আলী বিশ্বাসসহ (৫৭) চারজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পার্থ ভদ্র তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
মানিকগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রী ও তাঁর দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) শহরের পশ্চিম বান্দুটিয়া এলাকার কবি মহিদুর রহমান সড়কের একটি বাসা থেকে লাশ তিনটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় ডাকাতদের হামলায় রাশিদা বেগম (৫৫) নামের এক গৃহবধূ খুন হয়েছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে উপজেলার পয়লা ইউনিয়নের পশ্চিম বাইলজুড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার চরাঞ্চলে পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে শত শত পরিবারের ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি। এ বছরের মে মাসের শেষ দিক থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত উপজেলার লেছড়াগঞ্জ ইউনিয়নের হরিহরদিয়া, গঙ্গাধরদী, সেলিমপুর, জয়পুর ও উত্তর পাটগ্রাম এলাকায় শত শত বিঘা ফসলি জমির...
মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় নিখোঁজের তিন দিনের মাথায় ক্ষীরাই নদ থেকে রফিকুল ইসলাম (৩৮) নামের এক ইমামের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার পুখুরিয়া এলাকার নদ থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মানিকগঞ্জের শিবালয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে নিহত যুবদলের নেতা রফিকুল ইসলাম হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি রাকিব হাসনাত আওয়ালকে (৩২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বেউথা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
মানিকগঞ্জে ব্যতিক্রমী নানা আয়োজনে কৃষক-কৃষাণীদের নিয়ে পরিবেশবান্ধব চুলা ও হাজল মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সদর উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের মান্তা মধ্যপাড়া গ্রামে দিনব্যাপী দুই শতাধিক কৃষক-কৃষাণী ও মান্তা নারী সংগঠনের আয়োজনে এবং বেসরকারি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান বারসিকের সহযোগিতায়
মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার দুর্গম চর বাঘুটিয়া এখন যমুনার করাল গ্রাসে। নদীর অবিরাম ভাঙনে একের পর এক বসতভিটা, আবাদি জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লিনিক—সবকিছু বিলীন হয়ে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে ধসে পড়ছে মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন।