Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

বেলকুচিতে ১০০ টাকার লোভ দেখিয়ে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ

বেলকুচি (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ১৫
বেলকুচিতে ১০০ টাকার লোভ দেখিয়ে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলায় চতুর্থ শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে বাতেন (৫২) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। বিকেলে ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে বেলকুচি থানায় মামলা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বেলকুচি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) জহুরুল ইসলাম।

অভিযুক্ত বাতেন উপজেলার ক্ষিদ্রমাটিয়া দক্ষিণপাড়া গ্রামের মৃত মনিরুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় ও থানা সূত্রে জানা যায়, ওই কিশোরী স্থানীয় বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। গতকাল সকালে বাড়ির পাশে দোকানে কিছু কিনতে যায় সে। ফেরার পথে বাতেন ১০০ টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে পাশের একটি ঘাসখেতে নিয়ে যান এবং ধর্ষণ করেন। এ সময় শিশুটির চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে বাতেন পালিয়ে যান।

বেলকুচি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) জহুরুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। অভিযুক্ত বাতেন ঘটনার পর থেকে পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জস্কুলছাত্রীধর্ষণমামলাঅভিযোগবেলকুচিসিরাজগঞ্জ সদর
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