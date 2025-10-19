Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মাদারীপুর

মাদারীপুরে বাসের ধাক্কায় চা-দোকানি নিহত

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে মাদারীপুর জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে মাদারীপুর জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে বাসের ধাক্কায় শাহ আলম মাতুব্বর (৫০) নামের এক চা-দোকানদার নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মাহিন্দ্রার চার যাত্রী। আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে সদর উপজেলার শহরের ইটেরপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহ আলম মাতুব্বর মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের ঘটমাঝি গ্রামের হোসেন মাতুব্বরের ছেলে। তিনি মাদারীপুর আদালত চত্বর এলাকায় চা বিক্রি করতেন।

পুলিশ, পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজৈরের আমগ্রামে একটি অনুষ্ঠান শেষে মাহিন্দ্রায় করে মাদারীপুর শহরের ইটেরপুল আসছিলেন ছয় যাত্রী। মাহিন্দ্রা থেকে নামার সময় দ্রুতগামী বাসের ধাক্কায় পাঁচ যাত্রী আহত হন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে চা-দোকানি শাহ আলম মাতুব্বরের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন বলেন, নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

মাদারীপুরদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

আন্দোলনের মধ্যেই ফের বাড়ল এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা

৫ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষকদের

মেট্রোরেলের সময় বাড়ল: আজ থেকে নতুন সূচি, ট্রিপ বাড়ল ৭টি

প্রশিক্ষিত রন্ধনশিল্পীরা পাবেন আন্তর্জাতিক মানের সনদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানি, তিন কর্মী কারাগারে

হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানি, তিন কর্মী কারাগারে

আগামী নির্বাচনে আ.লীগ অংশ নিতে পারবে না: ইসি আনোয়ারুল

আগামী নির্বাচনে আ.লীগ অংশ নিতে পারবে না: ইসি আনোয়ারুল

কচুরিপানা পরিষ্কার করতে নেমে নারীর মৃত্যু: নিখোঁজ ১, আহত ১

কচুরিপানা পরিষ্কার করতে নেমে নারীর মৃত্যু: নিখোঁজ ১, আহত ১

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে