মাদারীপুরে বাসের ধাক্কায় চা-দোকানি নিহত

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে বাসের ধাক্কায় শাহ আলম মাতুব্বর (৫০) নামের এক চা-দোকানদার নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মাহিন্দ্রার চার যাত্রী। আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে সদর উপজেলার শহরের ইটেরপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শাহ আলম মাতুব্বর মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের ঘটমাঝি গ্রামের হোসেন মাতুব্বরের ছেলে। তিনি মাদারীপুর আদালত চত্বর এলাকায় চা বিক্রি করতেন।
পুলিশ, পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজৈরের আমগ্রামে একটি অনুষ্ঠান শেষে মাহিন্দ্রায় করে মাদারীপুর শহরের ইটেরপুল আসছিলেন ছয় যাত্রী। মাহিন্দ্রা থেকে নামার সময় দ্রুতগামী বাসের ধাক্কায় পাঁচ যাত্রী আহত হন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে চা-দোকানি শাহ আলম মাতুব্বরের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন বলেন, নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
