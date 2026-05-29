Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঈদ পুনর্মিলনী এবং মশাল মিছিলের ভিডিও ভাইরাল

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঈদ পুনর্মিলনী এবং মশাল মিছিলের ভিডিও ভাইরাল
ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ঈদ পুনর্মিলনী এবং মশাল মিছিলের দুটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ মে) রাতে উপজেলার পাটোয়ারীরহাট ইউনিয়নের একটি কক্ষে গোপনে ঈদ পুনর্মিলনীর আয়োজন করে পাটোয়ারীরহাট ইউনিয়ন ছাত্রলীগ। অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলমসহ অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। রাত ১১টার দিকে অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও নিজের ফেসবুকে পোস্ট করেন কমলনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হারুন অর রশীদ চৌধুরী। এরপর রাত ১টার দিকে আরেকটি ভিডিও পোস্ট করেন তিনি, যেখানে দেখা যায় ৩ নম্বর চরলরেঞ্চ ইউনিয়ন ছাত্রলীগ মশাল মিছিল বের করেছে। ভিডিও দুটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আলোচনা ও উদ্বেগ তৈরি হয়। বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য জানতে ছাত্রলীগ নেতাদের একাধিকবার ফোন করা হলেও কেউ সাড়া দেননি।

কমলনগর থানার ওসি ফরিদুল আলম বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠনের কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে শক্ত হাতে দমন করা হবে। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ সতর্ক রয়েছে।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরভাইরাল ভিডিওকমলনগরচট্টগ্রাম বিভাগছাত্রলীগসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত