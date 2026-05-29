লক্ষ্মীপুরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঈদ পুনর্মিলনী এবং মশাল মিছিলের ভিডিও ভাইরাল

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ঈদ পুনর্মিলনী এবং মশাল মিছিলের দুটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ মে) রাতে উপজেলার পাটোয়ারীরহাট ইউনিয়নের একটি কক্ষে গোপনে ঈদ পুনর্মিলনীর আয়োজন করে পাটোয়ারীরহাট ইউনিয়ন ছাত্রলীগ। অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলমসহ অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। রাত ১১টার দিকে অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও নিজের ফেসবুকে পোস্ট করেন কমলনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হারুন অর রশীদ চৌধুরী। এরপর রাত ১টার দিকে আরেকটি ভিডিও পোস্ট করেন তিনি, যেখানে দেখা যায় ৩ নম্বর চরলরেঞ্চ ইউনিয়ন ছাত্রলীগ মশাল মিছিল বের করেছে। ভিডিও দুটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আলোচনা ও উদ্বেগ তৈরি হয়। বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য জানতে ছাত্রলীগ নেতাদের একাধিকবার ফোন করা হলেও কেউ সাড়া দেননি।
কমলনগর থানার ওসি ফরিদুল আলম বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠনের কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে শক্ত হাতে দমন করা হবে। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ সতর্ক রয়েছে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান বলেছেন, পাহাড় ও সমতল অঞ্চলের উন্নয়ন নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। সমতল ও পাহাড়ে কোনো বৈষম্য থাকবে না।৪ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় মরিচ খেতে কুড়িয়ে পাওয়া একটি পরিত্যক্ত হাত বোমা (ককটেল) বিস্ফোরণে রাহাত মাদবর (১০) নামের এক শিশুর ডান হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই ঘটনায় তার শরীরের বিভিন্ন অংশও গুরুতর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।১২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় তথাকথিত ‘গণপিটুনিতে’ এক ব্যক্তি নিহত এবং আরও দুজন গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, পূর্বশত্রুতার জের ধরে পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।২১ মিনিট আগে
খুলনা মহানগরীর জোড়াগেট হাটে বসা খুলনার সবচেয়ে বড় কোরবানির পশুর হাট শেষ হয়েছে। খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) পরিচালিত এই পশুর হাট থেকে এবার সোয়া ২ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায়।১ ঘণ্টা আগে