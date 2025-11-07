Ajker Patrika

লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে অবৈধ ইটভাটা বন্ধে অভিযান শুরু, অবরুদ্ধ কর্মকর্তারা

লক্ষ্মীপুরে শতাধিক অবৈধ ইটভাটায় অভিযান শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। আজ বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বেলা ১১টা থেকে রামগতি উপজেলার চর আফজাল এলাকা থেকে শুরু হয় এই অভিযান। দুপুর পর্যন্ত আমানত ইটভাটা, জেসমিন সারোয়ার, আবদুল ওয়াহাবসহ তিনটি ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

লিবিয়াপ্রবাসী শ্রমিককে অপহরণ করে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায়, মূল হোতা গ্রেপ্তার

ফ্যাসিস্ট হাসিনার বিচারের রায় আগামী সপ্তাহে: মাহফুজ আলম

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় অটোরিকশায় অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পরিবারের দাবি হত্যাকাণ্ড

যে দামে বিক্রি হলো আড়াই কেজির ইলিশটি

বেহেশতের টিকিট বিক্রিকারী দলের কথায় কান দেওয়া যাবে না: এ্যানি

অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগে সাবেক নারী মেম্বারের বাড়িতে আগুন

লক্ষ্মীপুরে মা-মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর: কুকুর-বিড়ালের আক্রমণে বছরে আক্রান্ত ১০ হাজার

লক্ষ্মীপুরে শ্বশুরবাড়িতে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

খাল থেকে হাত-পা বাঁধা রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

শনিবার মধ্যরাত থেকে ২২ দিন মেঘনায় সব ধরনের মাছ ধরা নিষেধ

বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ: লক্ষ্মীপুরে দুই দিন ধরে বৃষ্টি, চরম ভোগান্তি

লক্ষ্মীপুরে সাবেক এমপি নয়নের বাড়িতে তৃতীয় দফা আগুন

আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে ৪ হাজার বিয়ে নিবন্ধন

লক্ষ্মীপুরে বৃদ্ধাকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা, যুবক আটক

