ডেমরায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যুবকের মৃত্যু

রাজধানীর ডেমরায় প্রাইভেট কারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে মো. রাজিবুল ইসলাম (২৮) নামের এক যুবকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে।
ঈদের দিন গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে ডেমরা-রামপুরা সড়কের আমুলিয়া মডেল টাউন-সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
এ সময় নিহত রাজিবুলের বন্ধু মোটরসাইকেল আরোহী মো. ইমন (২৬) গুরুতর আহত হলে পথচারীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় পথচারী ও অন্য মোটরসাইকেলচালক-আরোহীদের সহযোগিতায় থানা-পুলিশ প্রাইভেট কারের চালক ও এক আরোহীকে আটক করে।
এ বিষয়ে ওই রাতেই মৃতের বাবা সামচুন হক মোল্লা আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলায় আটক দুজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠালে বিকেলেই আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠান।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রামপুরা দক্ষিণ বনশ্রী এলাকায় বসবাসরত কুমিল্লার তিতাস থানার জগন্নাথপুর গ্রামের কামাল মাহমুদের ছেলে প্রাইভেট কারচালক তানজিম মাহমুদ (১৮) ও আরোহী একই এলাকায় বসবাসরত এবং চাঁদপুরের হাইমচর থানার তেলিমোড় গ্রামের বেলাল হোসেনের ছেলে জহিরুল ইসলাম সানি (১৮)।
নিহত টেইলার্স ব্যবসায়ী রাজিবুল ইসলামের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের সালথা থানার বাইরাইল গ্রামে। তিনি ঢাকার মুগদা থানাধীন মদিনাবাগ এলাকায় থাকতেন।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাইফুর রহমান মির্জা জানান, মোটরসাইকেলে জ্বালানি নেওয়ার জন্য রাজিবুল তাঁর বন্ধু ইমনকে নিয়ে ডেমরার পেট্রলপাম্পে আসছিলেন। এ সময় আমুলিয়া মডেল টাউন-সংলগ্ন এলাকায় বেপরোয়া গতিতে আসা প্রাইভেট কারের সঙ্গে রাজিবুলের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছিটকে পড়ে প্রাইভেট কারের পেছনের দরজার ভেতরে মাথা ঢুকে যায় রাজিবুলের। এতে মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
সম্প্রতি রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায় আনা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাদা মহিষ (অ্যালবিনো বাফেলো) দেখতে দর্শনার্থীদের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঈদের পরদিন বিকেল থেকে চিড়িয়াখানার এল-০৭ নম্বর খাঁচার সামনে দর্শনার্থীদের উল্লেখযোগ্য ভিড় পরিলক্ষিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
মৌলভীবাজারের ভানুগাছ-শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাঝামাঝি লাউয়াছড়া বনের ভেতরে আখাউড়াগামী তেলবাহী ওয়াগনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় যমুনেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নেমে দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার হাড়িয়ারকুঠি ইউনিয়নের কায়িশাবাড়ি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।৪ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ঈগল পরিবহনের একটি বাস ও লেগুনার মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চারজনে।৫ ঘণ্টা আগে