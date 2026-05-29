মৌলভীবাজার

লাউয়াছড়ায় বগি লাইনচ্যুত: সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ মে ২০২৬, ১৭: ৫৯
লাউয়াছড়া বনের ভেতরে আখাউড়াগামী তেলবাহী ওয়াগনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের ভানুগাছ-শ্রীমঙ্গল স্টেশনের মাঝামাঝি লাউয়াছড়া বনের ভেতরে আখাউড়াগামী তেলবাহী ওয়াগনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কমলগঞ্জের লাউয়াছড়া বনের ভেতরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, বেলা সাড়ে ৩টার দিকে সিলেট থেকে আখাউড়াগামী তেলবাহী ওয়াগনের খালি একটি বগি লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনটি উদ্ধারের জন্য হাইড্রোলিক টুলব্যান নিয়ে আসা হচ্ছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শমশেরনগর স্টেশনমাস্টার রজত কুমার রায় বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ট্রেনটি উদ্ধারের জন্য হাইড্রোলিক টুলব্যান নিয়ে আসা হচ্ছে।

