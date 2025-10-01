Ajker Patrika
> সারা দেশ
> লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে সাবেক এমপি নয়নের বাড়িতে তৃতীয় দফা আগুন

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে সাবেক এমপি নয়নের বাড়িতে তৃতীয় দফা আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
লক্ষ্মীপুরে সাবেক এমপি নয়নের বাড়িতে তৃতীয় দফা আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়নের বাড়িতে তৃতীয় দফা আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা। আজ বুধবার বিকেলে শহরের উত্তর তেমুহনী এলাকার বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন।

আওয়ামী লীগ নেতা নয়ন ৫ আগস্টের পর আত্মগোপন করেন। সম্প্রতি তিনি ভারতে অবস্থান করছেন এমন একটি ছবি প্রকাশ পায়। এত দিন বাড়িটি পরিত্যক্ত ছিল। তবে কিছুদিন ধরে গোপনে বাড়ির ভেতরে সংস্কার করা হচ্ছে। বিষয়টি লোকজনের নজরে আসার পর পুনরায় বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

তাদের অভিযোগ, জুলাই আন্দোলনে লক্ষ্মীপুরে চারজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সে মামলায় অন্যতম আসামি নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়ন। অথচ গোপনে কে বা কারা তার বাড়িটি সংস্কার করছে। ছাত্র-জনতা বেঁচে থাকতে বাড়ি সংস্কার করার কোনো সুযোগ নেই।

এর আগে গত বছরের ৫ আগস্ট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়নের এই বাড়িতে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। ওই সময় বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র লুটপাট করা হয়। পরে শেখ হাসিনার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ৬ ফেব্রুয়ারি আবারও বাড়িটিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সব শেষ আজ তৃতীয়বার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) রেজাউল হক বলেন, ‘আগুন দেওয়ার বিষয়টি জানা নেই। খবর নিচ্ছি। এ বিষয়ে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরভাঙচুরচট্টগ্রাম বিভাগঅগ্নিসংযোগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৫ বছরের বর ও ৩৫ বছরের কনে, বাসররাতের পরদিনই মৃত্যু

‘বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি হিন্দু ঐতিহ্য’: তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যের জবাব দিলেন জাভেদ আখতার

‘দুবাই শেখ সেক্স পার্টনার খুঁজছেন’, ‘দিল্লি বাবা’র চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট

সোনার দাম বেড়েই চলেছে, নতুন রেকর্ড

লন্ডনে বিমানের ক্রু তৈফুরকে মাটিতে ফেলে পেটে কিল-ঘুষি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

আপনাদের অফিসেই নেটওয়ার্ক নাই নাকি স্যার? কথা আসতেছে না কেন—টেলিটকের গণশুনানিতে গ্রাহক

‘কারেন্ট গেলেই টেলিটকের নেটওয়ার্ক হাওয়া’

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

ময়মনসিংহে পূজা দেখতে বেরিয়ে ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

সম্পর্কিত

নোয়াখালীতে গ্যাস লাইন বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

নোয়াখালীতে গ্যাস লাইন বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৪

শিশু তায়েবাকে হত্যার পর সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ সুপার

শিশু তায়েবাকে হত্যার পর সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ সুপার

নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা, মাদ্রাসাশিক্ষককে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল গ্রামবাসী

নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা, মাদ্রাসাশিক্ষককে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল গ্রামবাসী

লক্ষ্মীপুরে সাবেক এমপি নয়নের বাড়িতে তৃতীয় দফা আগুন

লক্ষ্মীপুরে সাবেক এমপি নয়নের বাড়িতে তৃতীয় দফা আগুন