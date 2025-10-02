Ajker Patrika
> সারা দেশ
> লক্ষ্মীপুর

শনিবার মধ্যরাত থেকে ২২ দিন মেঘনায় সব ধরনের মাছ ধরা নিষেধ

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
সামনে ২২দিনের নিষেধাজ্ঞা, তাই শেষবারের মতো মাছ শিকারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন জেলেরা। লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার মজুচৌধুরীরহাট থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সামনে ২২দিনের নিষেধাজ্ঞা, তাই শেষবারের মতো মাছ শিকারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন জেলেরা। লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার মজুচৌধুরীরহাট থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষার স্বার্থে শনিবার (৪ অক্টোবর) মধ্যরাত থেকে ২৫ অক্টোবর মধ্যরাত পর্যন্ত ২২ দিনের জন্য মেঘনা নদীতে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার। লক্ষ্মীপুরের রামগতির আলেকজান্ডার থেকে চাঁদপুরের ষাটনল পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার মেঘনা নদী এলাকাকে ইলিশের অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার এই সময়ে ইলিশ সংরক্ষণ, আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও মজুতকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

জেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা যায়, লক্ষ্মীপুর জেলায় মোট ৫২ হাজার জেলে রয়েছেন, যার মধ্যে ৪৩ হাজার ৩০০ জন নিবন্ধিত। নিষেধাজ্ঞার এই ২২ দিনের জন্য প্রত্যেক নিবন্ধিত জেলেকে ২৫ কেজি হারে ভিজিএফের চাল সরবরাহ করা হবে।

নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার পাশাপাশি, জেলেদের প্রধান দাবি হলো—বরাদ্দকৃত চাল যেন লুটপাট না হয় এবং দ্রুত সঠিক তালিকা অনুযায়ী তা বিতরণ করা হয়।

মজুচৌধুরীরহাট ঘাট এলাকার জেলে কালাম মাঝি ও রহিম উল্যাহ বলেন, ‘আমরা সরকারের আইন মানতে প্রস্তুত। তবে পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দকৃত চাল যেন প্রত্যেক জেলে সঠিক সময়ে পায়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।’

নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে নদীতে মৎস্য বিভাগ, উপজেলা-জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও কোস্ট গার্ডের সমন্বয়ে প্রতিদিন অভিযান পরিচালনা করা হবে।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, গত বছরের অভিযান সফল হওয়ায় ইলিশের উৎপাদন কয়েক গুণ বেড়েছে। এবারও অভিযান সফল হলে অধিক ইলিশ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। এবার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন। তিনি জানান, আইন অমান্য করে কেউ নদীতে নামলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসক রাজিব কুমার সরকার বলেন, ভিজিএফের চাল বিতরণের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ বাদ যাবেন না, প্রত্যেক জেলেকে ২৫ কেজি হারে চাল দেওয়া হবে। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জেল-জরিমানা করা হবে।

বিষয়:

ইলিশলক্ষ্মীপুরনিষিদ্ধসরকারচট্টগ্রাম বিভাগজাটকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলাকে ঘিরে ফেলেছে ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজ

গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলাকে ঘিরে ফেলেছে ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজ

সম্পর্কিত

আদমদীঘিতে ট্রেনের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু, গুরুতর আহত ১

আদমদীঘিতে ট্রেনের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু, গুরুতর আহত ১

ফেনীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে পড়ল দোকানে, নিহত ৩

ফেনীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে পড়ল দোকানে, নিহত ৩

টেকনাফের গহিন পাহাড়ে জিম্মি রাখা নারী-শিশুসহ ২১ জনকে উদ্ধার

টেকনাফের গহিন পাহাড়ে জিম্মি রাখা নারী-শিশুসহ ২১ জনকে উদ্ধার

ভারত থেকে ফেরত পাঠানো ১৫ বাংলাদেশিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

ভারত থেকে ফেরত পাঠানো ১৫ বাংলাদেশিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর