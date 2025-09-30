আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে ৪ হাজার বিয়ে নিবন্ধন

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে এক যুগ ধরে প্রায় চার হাজার বিবাহ ও সহস্রাধিক তালাকনামা নিবন্ধন করেছেন নিকাহ রেজিস্ট্রার আবদুর রহমান। এতে জনগণের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সরকারের রাজস্বও ফাঁকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
জানা গেছে, তথ্য গোপন করে ২০১৩ সালের ১০ নভেম্বর চর কাদিরা ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ পান আবদুর রহমান। কিন্তু তিনি ওই ইউনিয়নের বাসিন্দা নন, হাজিরহাট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা। নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯ অনুযায়ী এ ধরনের তথ্য গোপন অসদাচরণ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
পরে চর কাদিরার সাবেক চেয়ারম্যান আশরাফ উদ্দিন রাজনসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা তাঁর নিয়োগ বাতিলের দাবি জানান। এরপর ওই ইউনিয়নের বাসিন্দা মোসলেহ উদ্দিনের রিট আবেদনের পর হাইকোর্ট ২০১৪ সালের ১৮ মে তাঁর নিয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ দেন।
তবে ওই স্থগিতাদেশ গোপন রেখে আবদুর রহমান টানা এক যুগ ধরে বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন চালিয়ে আসছেন। এ সময়ে তিনি ৩৬টি বালামে প্রায় ৩৬০০ বিবাহ ও এক হাজার তালাক রেজিস্ট্রি করেছেন বলে জানা গেছে।
সম্প্রতি হাজিরহাট ইউনিয়নের শূন্য পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্র বলছে, রহস্যজনকভাবে জেলা রেজিস্ট্রারের সহযোগিতায় তিনি ওই দায়িত্ব পান। অভিযুক্ত আবদুর রহমান বলেন, স্থগিতাদেশ থাকার কথা তিনি জানতেন না। তবে এ বছরের ১৯ আগস্ট তিনি মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন বলে দাবি করেন।
এ বিষয়ে লক্ষ্মীপুর জেলা রেজিস্ট্রার সালাহ উদ্দিন বলেন, ‘স্থগিতাদেশ গোপন করে আবদুর রহমানের নিকাহ রেজিস্ট্রি করার অভিযোগ পেয়েছি। নিয়োগকালীন তথ্য গোপন ও অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত চলছে। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে এক যুগ ধরে প্রায় চার হাজার বিবাহ ও সহস্রাধিক তালাকনামা নিবন্ধন করেছেন নিকাহ রেজিস্ট্রার আবদুর রহমান। এতে জনগণের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সরকারের রাজস্বও ফাঁকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
জানা গেছে, তথ্য গোপন করে ২০১৩ সালের ১০ নভেম্বর চর কাদিরা ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ পান আবদুর রহমান। কিন্তু তিনি ওই ইউনিয়নের বাসিন্দা নন, হাজিরহাট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা। নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯ অনুযায়ী এ ধরনের তথ্য গোপন অসদাচরণ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
পরে চর কাদিরার সাবেক চেয়ারম্যান আশরাফ উদ্দিন রাজনসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা তাঁর নিয়োগ বাতিলের দাবি জানান। এরপর ওই ইউনিয়নের বাসিন্দা মোসলেহ উদ্দিনের রিট আবেদনের পর হাইকোর্ট ২০১৪ সালের ১৮ মে তাঁর নিয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ দেন।
তবে ওই স্থগিতাদেশ গোপন রেখে আবদুর রহমান টানা এক যুগ ধরে বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন চালিয়ে আসছেন। এ সময়ে তিনি ৩৬টি বালামে প্রায় ৩৬০০ বিবাহ ও এক হাজার তালাক রেজিস্ট্রি করেছেন বলে জানা গেছে।
সম্প্রতি হাজিরহাট ইউনিয়নের শূন্য পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্র বলছে, রহস্যজনকভাবে জেলা রেজিস্ট্রারের সহযোগিতায় তিনি ওই দায়িত্ব পান। অভিযুক্ত আবদুর রহমান বলেন, স্থগিতাদেশ থাকার কথা তিনি জানতেন না। তবে এ বছরের ১৯ আগস্ট তিনি মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন বলে দাবি করেন।
এ বিষয়ে লক্ষ্মীপুর জেলা রেজিস্ট্রার সালাহ উদ্দিন বলেন, ‘স্থগিতাদেশ গোপন করে আবদুর রহমানের নিকাহ রেজিস্ট্রি করার অভিযোগ পেয়েছি। নিয়োগকালীন তথ্য গোপন ও অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত চলছে। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় প্রাইভেটকার ধাক্কায় আউয়াল (৬৫) নামে এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মারা যান তিনি।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জ শহরের সরকারি মহিলা কলেজের কয়েকটি পুরাতন গাছ টেন্ডার ছাড়াই কেটে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আব্দুল হামিদ মোল্লার বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, গাছ কাটার আগে কোনো মিটিং বা রেজুলেশন হয়নি। জানা গেছে, গত ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর কলেজ প্রাঙ্গণে থাকা প্রায় ৩৫-৪০ বছরের পুরাতন আমগাছসহ কয়েকটি গাছ২ ঘণ্টা আগে
খাগড়াছড়িতে জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকা অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধ চতুর্থ দিনের মতো চলমান রয়েছে। এদিকে জেলার খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি-ঢাকা সড়কে অবরোধ শিথিল করা হলেও দূরপাল্লার বাস চলাচল শুরু হয়নি। অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোতে অল্পসংখ্যক ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চলাচল করছে।২ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার এক স্কুলছাত্র বানিয়েছেন ল্যাম্বরগিনির আদলে স্পিডবোট। ১৭ বছরের রাহাদ খন্দকারের বানানো এই স্পিডবোট এখন চলছে ব্রহ্মপুত্র নদে। এতে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে। ইতালির বিলাসবহুল গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ল্যাম্বরগিনির মডেল ধরে তৈরি করা এই নৌযানে একসঙ্গে পাঁচজন বসতে পারেন।২ ঘণ্টা আগে