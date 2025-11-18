মিঠামইনে আবদুল হামিদের বাড়ি ভাঙচুর

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডাদেশে সন্তুষ্টি জানাতে উপজেলা বিএনপি আনন্দ মিছিল বের করে। প্রায় ৬০-৭০ জন নেতা-কর্মী অংশ নেন এই মিছিলে। মিছিলটি মিঠামইন বাজার থেকে কামালপুর গ্রামের দিকে অগ্রসর হলে জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য আলমগীর শিকদারের নেতৃত্বে ২০-২৫ জন কর্মী সাবেক রাষ্ট্রপতির বাড়িতে হঠাৎ হামলা চালায়। তারা বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে জানালা, আসবাবসহ বিভিন্ন মালপত্র ভাঙচুর করে। ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। একই সময়ে উপজেলা যুবলীগ নেতা কায়সার আহমেদ পাভেলের বাড়িতে ঢিল ছোড়া হয়, তবে সেখানে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির বলেন, বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী সতর্ক অবস্থান নিয়েছে।
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানা ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের ককটেল হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে কোটালীপাড়া থানায় একটি ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুটি ককটেল হামলার ঘটনা ঘটে।
হামলায় কোটালীপাড়া থানার কনস্টেবল আইরিন নাহার (৩১), কনস্টেবল আরিফ হোসেন (৩৩) ও কনস্টেবল নজরুল ইসলাম (৫২) আহত হয়েছেন।
আহত ব্যক্তিরা কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কুমার মৃদুল দাস এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আহত ব্যক্তিরা আমাকে জানিয়েছেন, থানায় ডিউটিরত অবস্থায় ককটেল বিস্ফোরণে তাঁরা আহত হন। তাঁদের শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত ছিল। তবে সেগুলো মারাত্মক নয়। তাই তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা সবাই কোটালীপাড়া থানার কনস্টেবল।’
কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, রাত ১০টার দিকে থানায় ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে ককটেল ছুড়ে মারার ঘটনা ঘটেছে।
কুষ্টিয়া
দেবাশীষ দত্ত, কুষ্টিয়া
কুষ্টিয়ায় পদ্মা নদীর বিশাল বালুর রাজ্য লুটে নিচ্ছে বিভিন্ন চক্র। এ নিয়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) কাছে লিখিত অভিযোগও দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিআইডব্লিউটির পক্ষ থেকে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপারকে (এসপি) চিঠি দেওয়া হলেও অবৈধ চক্রের কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়নি।
তথ্য অনুসন্ধানে জানা গেছে, একটি সংঘবদ্ধ চক্র বিগত ১৭-১৮ বছর ধরে কুষ্টিয়া পাবনা ও নাটোর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদী থেকে শত শত কোটি টাকার বালু উত্তোলন করেছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এই চক্রটি স্থানীয় প্রশাসন পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রচ্ছায়ায় এই অপকর্ম চালিয়েছে। ১০ নভেম্বর বিআইডব্লিউটিএর পক্ষ থেকে কুষ্টিয়া নাটোর ও পাবনার জেলা প্রশাসক এবং কুষ্টিয়া ও পাবনা জেলার পুলিশ সুপারকে এই বালু উত্তোলন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে নির্দেশনা দিয়ে চিঠি পাঠায়। কিন্তু তারপরেও থেমে নেই বালুখেকোদের তৎপরতা।
বিআইডব্লিউটিএর চিঠিতে বলা হয়, বর্তমানে মেসার্স মোল্লা ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন পদ্মা নদীর দিয়ার বাহাদুরপুর বালুমহালের বৈধ ইজারাদার। প্রতিষ্ঠানটি ৯ কোটি ৬০ লাখ টাকায় ওই বালুমহাল ইজারা নিয়েছে। এর বাইরে কুষ্টিয়া পাবনা ও নাটোর জেলায় আর কোনো বৈধ বালু উত্তোলনকারী ইজারাদার নেই। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, একসময়ের বৈধ ইজারাদার মেসার্স বিশ্বাস এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স শাওন এন্টারপ্রাইজ এবং মেসার্স আনোয়ারুল হক মাসুম নামের তিনটি প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে বালু উত্তোলন করতে সক্ষম হয়নি—এমন দাবি করে দীর্ঘ ১৭-১৮ বছর ধরে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে আসছে। এতে সরকার শত শত কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই চক্রটির কারণে বর্তমানে বৈধ ইজারাদার মোল্লা ট্রেডার্স মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে।
সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মেসার্স বিশ্বাস এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স শাওন এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স আনোয়ারুল হক মাসুম নাটোর, কুষ্টিয়া ও পাবনা জেলার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ পদ্মা নদীর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করছে। সূত্র জানায়, এসব প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ করা লোক ও ক্যাডাররা সশস্ত্র অবস্থায় দিনরাত নদীতে পাহারায় থাকে। তাদের পাহারায় প্রতিদিন শতাধিক নৌকা ও বাল্কহেড দিয়ে বালু উত্তোলন করা হয়। এমন অবস্থায় বৈধ ইজারাদার মেসার্স মোল্লা ট্রেডার্সের প্রোপাইটর শহিদুল ইসলাম বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন।
এর পরিপ্রেক্ষিতে ১০ নভেম্বর বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (বিআইডব্লিউটিএ) প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের পরিচালক কাজী ওয়াকিল নওয়াজ কুষ্টিয়া, পাবনা ও নাটোরের জেলা প্রশাসক এবং কুষ্টিয়া ও পাবনা জেলার পুলিশ সুপারকে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধের নির্দেশনা দিয়ে চিঠি দিয়েছেন।
মেসার্স মোল্লা ট্রেডার্সের প্রোপাইটর শহিদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঈশ্বরদীর সারাঘাট ও কুষ্টিয়ার হরিপুর সীমান্তে জাকারিয়া পিন্টু ও টনি বিশ্বাস অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কয়েক দিন আগে প্রশাসন উল্টো আমার বৈধ ইজারার টিকিট কাউন্টার ও রান্নাঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রশাসনের কাছেও হেনস্থার শিকার হচ্ছি। আমার বালুঘাটে যেসব নৌকা আসে, তাদের মারধর করে টাকাপয়সা কেড়ে নিচ্ছে টনি বিশ্বাসের লোক।’
এ বিষয়ে কথা বলতে জাকারিয়া পিন্টু, টনি বিশ্বাসসহ অবৈধ বালু উত্তোলনে জড়িত কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
জানতে চাইলে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. আবদুল ওয়াদুদ বলেন, ‘কাউকে বালু উত্তোলনের কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিআইডব্লিউটিএর চিঠিতে সরাসরি বলা হয়েছে, বালু উত্তোলনের পারমিশন কারও নাই। যে বা যারা তুলছে, এটা অবৈধ। আমাদের অভিযান চলবে।’
লক্ষ্মীকুন্ডা নৌ পুলিশের ওসি মো. শফিকুল ইসলাম জানান, ‘এখন আমরা নদীতে টহল দিচ্ছি। আমরা চিঠি পেয়েছি। নদীতে যারা অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছে তাদেরকে ডিস্টার্ব করছে আমাদের দেখলেই সব পালিয়ে যায়।’
কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘চিঠি তো আগেও আসছে। চিঠিটা আমাকে দেখতে হবে। এগুলো আমাদের যখন আইনশৃঙ্খলা মিটিং হয় সেখানে আলোচনা হয়। এই আলোচনার আলোকে ও চিঠিপত্রের আলোকে আমরা কাজ করব।’
রাজশাহী
রিমন রহমান, রাজশাহী
রাজশাহীতে প্রায় ৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আরডিএ কমপ্লেক্সটি জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা করতে চান জুলাই যোদ্ধারা। এ দাবিতে তাঁরা আন্দোলনও করছেন। এদিকে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) ইতিমধ্যে মাসিক ৪ লাখ ৮৩ হাজার টাকায় ভবনের সিংহভাগ ভাড়া দিয়েছে। সেখানে একটি বেসরকারি স্কুল চালুর কাজ চলছে।
নগরের তালাইমারী মোড়ে এক একর জায়গার ওপর এই ভবন নির্মাণ করেছে আরডিএ। আওয়ামী সরকারের আমলে প্রকল্পটি শুরু হয় ‘বঙ্গবন্ধু স্কয়ার’ নামে। এটি চালুর আগেই আওয়ামী সরকারের পতন হলে স্থাপনাটির নাম পরিবর্তন করা হয়। নতুন নাম দেওয়া হয় ‘আরডিএ কমপ্লেক্স’। এটি নির্মাণে ৬০ কোটি ৮১ লাখ টাকা ব্যয় হয়।
আরডিএ থেকে জানা গেছে, সম্প্রতি কমপ্লেক্সটি ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড সভা। সে অনুযায়ী উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তাতে ২৯ হাজার ৫০০ বর্গফুট জায়গার জন্য মাসে সর্বোচ্চ ৪ লাখ ৮৩ হাজার টাকা ভাড়া দিতে চান দেবাশীষ প্রামাণিক নামের এক ব্যক্তি। ২৯ লাখ টাকা জামানত নিয়ে ইতিমধ্যে ১০ বছরের জন্য দেবাশীষকে কমপ্লেক্সটি বুঝিয়েও দেয়। ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া ধরা হবে। ভবনটি ভাড়া পেয়ে দেবাশীষ প্রামাণিক সেটি ক্যামব্রিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে ভাড়া দেন। ইতিমধ্যে কমপ্লেক্সে স্কুলটির রাজশাহী শাখা হিসেবে সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। শতাধিক শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়েছে। তবে ভেতরে কিছু কাজ চলছে।
এখন এ ভাড়া বাতিল করে জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা করার দাবি জানাচ্ছেন রাজশাহীর জুলাই যোদ্ধারা। এ দাবিতে এবং ‘সরকারি সম্পত্তি নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ফ্যাসিস্টদের হাতে লিজ দেওয়ার প্রতিবাদে’ গত রোববার দুপুরে ৩৬ জুলাই ছাত্র পরিষদ নামের একটি সংগঠনের সদস্যরা আরডিএ ভবনের সামনে প্রতিবাদ সভা করে। পরে সংগঠনের সদস্যরা আরডিএ চেয়ারম্যান এস এম তুহিনুর আলমের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবি জানান। পরে তাঁরা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।
এ সময় রাজশাহী কলেজের শিক্ষার্থী জুলাই যোদ্ধা মাহমুদুল হাসান মাসুম বলেন, ‘তালাইমারিকেন্দ্রিক আমাদের আন্দোলন হয়েছে। ওই খানে অবস্থান করে আমরা কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেছি। সেই জায়গা থেকে আমরা চাই, শহীদদের স্মৃতি যেন সংরক্ষণ করা হয়। এই ভবনটা অন্য একজনের নামে করা হয়েছিল। আমরা দাবি করেছিলাম, এটা যেন জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা হিসেবে তৈরি করা হয়। তাঁরা আমাদের আশ্বাস দিলেও ইজারা দেওয়া হয়।’
মাহমুদুল হাসান মাসুম বলেন, ‘এখন যে প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে, তারাও স্বৈরাচারের দোসর। আরডিএ জুলাই আন্দোলনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছে। আমরা আরডিএ চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি দুই দিন সময় নিয়েছেন। এর মধ্যে তাঁদের বোর্ড সভা হবে। আমরা আগামী বৃহস্পতিবার আবার তাঁদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানব।’
৩৬ জুলাই ছাত্র পরিষদের সভাপতি আবদুল মমিন বলেন, ‘আমাদের ন্যায্য দাবি—আমাদের পরিষদকে এই প্রতিষ্ঠানটা দিতে হবে। এ পরিষদ সিদ্ধান্ত নেবে, কাকে তারা ইজারা দেবে। এই পরিষদ অবশ্যই ছাত্রদের স্মৃতিকেই ধারণ করার চেষ্টা করবে। ছাত্র আন্দোলন সবার জন্য। একজনের কাছে কেন এই প্রতিষ্ঠান থাকবে। এই প্রতিষ্ঠান হবে একটি জ্ঞানের প্রতিষ্ঠান, এটা শিক্ষা নেওয়ার প্রতিষ্ঠান; যেন আর কেউ ফ্যাসিস্ট হতে না পারে।’
রোববার বিকেলে আরডিএ কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায়, প্রবেশপথে ক্যামব্রিয়ান স্কুলের কর্মকর্তারা বসে আছেন। ভেতরে স্কুলের অফিস কক্ষও করা হয়েছে। অভিভাবকেরা এসে ভর্তির বিষয়ে জেনে যাচ্ছেন। প্রধান ফটকে স্কুলের ব্যানার টানানো আছে। তার পাশেই ৩৬ জুলাই ছাত্র পরিষদের ব্যানার ঝুলছে। দেয়ালে কয়েকজন শহীদের ছবিও টাঙানো হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে আরডিএ কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্পের পরিচালক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল তারিক বলেন, ‘আগে এটা বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এটা আরডিএ কমপ্লেক্স হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিলাম। সর্বোচ্চ ভাড়া দিয়ে দেবাশীষ প্রামাণিক এটা বরাদ্দ পেয়েছেন। তিনি কাকে ভাড়া দিয়েছেন, সেটা দেখার বিষয় না। তবে প্রতিষ্ঠান যদি সরকারি অনুমোদিত না হয়, সে ক্ষেত্রে আমরা আইন অনুযায়ী দেখব। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য, অফিসের বাইরে সেখানে কিছু করতে পারবে না।’
এখন ভাড়া দেওয়ার বিরোধিতা হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে আব্দুল্লাহ আল তারিক বলেন, ‘এখন বিরোধিতা হচ্ছে, আমরা চিন্তা করছি—এই বিষয়টা সুরাহা করে নেব। যদি না করা যায়, আমরা সেই সুরাহা করে ফেলব।’
জানতে চাইলে ক্যামব্রিয়ান স্কুলের সিইও রমেনটু চাকমা বলেন, ‘এখানে আমরা সব নিয়মকানুন মেনে এসেছি। সব প্রস্তুতি শেষ। শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। এখন আমাদের ফিরে যেতে হলে আমরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ব।’
চট্টগ্রাম বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল
সোহেল মারমা, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) মো. নাজিম উদ্দিন। অভিযোগ রয়েছে, টাকার বিনিময়ে পুলিশ সদস্যদের ছুটি এবং মেডিকেল সনদ ইস্যু করেন তিনি। এ ছাড়া রাজনৈতিক প্রভাবে একাধিকবার মিশনে যাওয়া, ক্ষমতার অপব্যবহার, যৌন হয়রানিসহ বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এসব অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ (সিএমপি)।
হাসপাতালে কর্মরত বর্তমান ও সাবেক একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে বিভিন্ন অনিয়মে জড়িত নাজিম। আগে আওয়ামী লীগ সমর্থিত চিকিৎসক সংগঠন স্বাচিপের সদস্য ছিলেন এবং সংগঠনটিকে রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতেন। এ কারণে একাধিকবার অভিযোগ উঠলেও উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
গত সেপ্টেম্বরে পুলিশ সদর দপ্তরের অ্যাডিশনাল ডিআইজি (ডিঅ্যান্ডপিএস-১) বেলাল উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এসব অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়ার পর সিএমপি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটির প্রধান অতিরিক্ত উপকমিশনার (এমটি) মো. জাহাঙ্গীর বলেন, ‘এটা পুরোপুরি বিভাগীয় তদন্ত; বাইরের কেউ জানার বিষয় নয়।’
হাসপাতালের পরিচালনায় রয়েছে সিএমপি সদর দপ্তর। এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিএমপির উপকমিশনার) মুহাম্মদ ফয়সাল আহম্মেদ বলেন, ‘তদন্ত শেষ হলে প্রতিবেদন দেওয়া হবে। এটি পুলিশের অভ্যন্তরীণ বিষয়।’
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দুই মাস আগে পুলিশ সদর দপ্তরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতালে একসময় কর্মরত পুলিশের সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পাঠানো অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন করে এই তদন্ত শুরু হয় অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে।
তদন্ত ও বদলির ইতিহাস
২০২২ সালে বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে ছুটির অনুমতি এবং ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তখন হাসপাতালের আটজন চিকিৎসক লিখিত অভিযোগে জানান, নাজিম হাসপাতাল এড়িয়ে ভুল নির্দেশনা দিতেন এবং ছুটি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনৈতিক আর্থিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতেন। ওই ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের একটি তদন্তে উঠে আসে, তিনি সাধারণ পুলিশ সদস্যদের বিশ্রাম, ছুটি ও মেডিকেল সনদ দিতে অর্থ নিতেন; বেসরকারি ল্যাব থেকে কমিশন গ্রহণ করতেন; সরকারি রোগী প্রাইভেট হাসপাতালে পাঠাতেন; এমনকি তাঁর পছন্দমতো না হলে ছুটির কাগজে স্বাক্ষরে গড়িমসি করতেন। পরে তদন্ত কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২ সালের ৬ নভেম্বর তাঁর প্রেষণ বাতিল করে তাঁকে মূল কর্মস্থল রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি হাসপাতালে ফেরত পাঠানো হয়।
আওয়ামী লীগ সরকার বদলের পর তিনি আবারও চট্টগ্রামের বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতালে আবাসিক চিকিৎসক হিসেবে যোগ দেন। অভিযোগ রয়েছে, এরপর তিনি নিজের রাজনৈতিক পরিচয় আড়াল করেন।
যৌন নির্যাতনসহ আরও অভিযোগ
২০১৭ সালে চট্টগ্রামের মিড পয়েন্ট হাসপাতালে কর্মরত এক নারী চিকিৎসককে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে নাজিমের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এ মামলা হয়। অভিযোগ রয়েছে, বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর ওই নারী চিকিৎসকের ভাইকে পুলিশ দিয়ে হয়রানি ও নির্যাতন করা হয়েছিল। চাপের মুখে পড়ে তিনি মামলা তুলে নেন। আজকের পত্রিকাকে ওই নারী চিকিৎসক বলেন, ‘আমি ওনার বিষয়ে কোনো কথা বলতে চাই না। ঘটনাটি তখনই মিটমাট হয়ে গেছে। তিনি আমাদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পর মামলা তুলে নিই।’
এ ছাড়া জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত অবস্থায় একাধিক নারী পুলিশ সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নাজিম ২০২২ ও ২০২৩ সালে হজ চিকিৎসক দলের সদস্য হন।
এসব অভিযোগ অস্বীকার করে নাজিম উদ্দিন বলেন, ‘আমি কখনোই কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না, এখনো নাই। এগুলো সব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। হাসপাতালের কোনো একটি পক্ষ আমাকে হয়রানি করতে এসব করছে।’ নারী চিকিৎসকের ঘটনায় তিনি বলেন, ‘সেটা সামান্য ভুল-বোঝাবুঝি ছিল। পরে সমাধান হয়ে গেছে।’
