Ajker Patrika

মিঠামইনে আবদুল হামিদের বাড়ি ভাঙচুর

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
মিঠামইনে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মিঠামইনে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডাদেশে সন্তুষ্টি জানাতে উপজেলা বিএনপি আনন্দ মিছিল বের করে। প্রায় ৬০-৭০ জন নেতা-কর্মী অংশ নেন এই মিছিলে। মিছিলটি মিঠামইন বাজার থেকে কামালপুর গ্রামের দিকে অগ্রসর হলে জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য আলমগীর শিকদারের নেতৃত্বে ২০-২৫ জন কর্মী সাবেক রাষ্ট্রপতির বাড়িতে হঠাৎ হামলা চালায়। তারা বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে জানালা, আসবাবসহ বিভিন্ন মালপত্র ভাঙচুর করে। ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। একই সময়ে উপজেলা যুবলীগ নেতা কায়সার আহমেদ পাভেলের বাড়িতে ঢিল ছোড়া হয়, তবে সেখানে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

মিঠামইন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির বলেন, বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী সতর্ক অবস্থান নিয়েছে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগভাঙচুরমিঠামইনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

হাসিনার বিচার ভুক্তভোগীদের জন্য ‘গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত’: জাতিসংঘ

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

দোভালের আমন্ত্রণে ভারত সফরে যাচ্ছেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর, হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যু কি আলোচনায়

৮ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র সফরে সৌদি যুবরাজ, বড় চুক্তির সম্ভাবনা

এলাকার খবর
Loading...