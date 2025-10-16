ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা
কিশোরগঞ্জের ভৈরব রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে ছাত্র-জনতা। এ সময় বিক্ষোভকারীরা জেলা ঘোষণার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে এই বিক্ষোভ শুরু হয় এবং দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চলে। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী দেড় ঘণ্টাব্যাপী এই কর্মসূচিতে পাঁচ শতাধিক মানুষ ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে অংশ নেন। বিক্ষোভ চলাকালে সিলেট থেকে ঢাকাগামী কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনটি স্টেশনে নির্ধারিত যাত্রাবিরতি করে।
বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন ছাত্র ও যুবসমাজ ভৈরবের আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম শাহরিয়ার, রাষ্ট্র সংস্কার ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক নূরুল কাদের সোহেল, গণঅধিকার পরিষদের নেতা ইমতিয়াজ আহমেদ কাজলসহ অন্যরা।
রাষ্ট্র সংস্কার ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক নূরুল কাদের সোহেল বলেন, ‘২০০৯ সালে ভৈরবকে নতুন জেলা করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হলেও তা পরে বাস্তবায়ন করা হয়নি। সাধারণ মানুষের প্রাণের এই দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলমান থাকবে।’ তিনি অবিলম্বে ভৈরবকে জেলা ঘোষণার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
এ সময় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে স্টেশনে ভৈরব থানা-পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী (আরএনবি) ও র্যাব সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে ছিলেন।
এ বিষয়ে ভৈরব রেলওয়ে থানার ওসি সাঈদ আহামেদ বলেন, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে বিক্ষোভ হলেও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল এবং কোনো ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি।
এ বিষয়ে ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মো. ইউসুফ বলেন, বেলা ১১টার দিকে প্ল্যাটফর্মে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে স্থানীয় লোকজন। স্টেশনে যথাসময়ে ট্রেন যাত্রাবিরতি করে। ট্রেন চলাচলে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি।
কিশোরগঞ্জের ভৈরব রেলওয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে ছাত্র-জনতা। এ সময় বিক্ষোভকারীরা জেলা ঘোষণার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে এই বিক্ষোভ শুরু হয় এবং দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চলে। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী দেড় ঘণ্টাব্যাপী এই কর্মসূচিতে পাঁচ শতাধিক মানুষ ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে অংশ নেন। বিক্ষোভ চলাকালে সিলেট থেকে ঢাকাগামী কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনটি স্টেশনে নির্ধারিত যাত্রাবিরতি করে।
বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন ছাত্র ও যুবসমাজ ভৈরবের আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম শাহরিয়ার, রাষ্ট্র সংস্কার ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক নূরুল কাদের সোহেল, গণঅধিকার পরিষদের নেতা ইমতিয়াজ আহমেদ কাজলসহ অন্যরা।
রাষ্ট্র সংস্কার ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক নূরুল কাদের সোহেল বলেন, ‘২০০৯ সালে ভৈরবকে নতুন জেলা করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হলেও তা পরে বাস্তবায়ন করা হয়নি। সাধারণ মানুষের প্রাণের এই দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলমান থাকবে।’ তিনি অবিলম্বে ভৈরবকে জেলা ঘোষণার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
এ সময় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে স্টেশনে ভৈরব থানা-পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী (আরএনবি) ও র্যাব সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে ছিলেন।
এ বিষয়ে ভৈরব রেলওয়ে থানার ওসি সাঈদ আহামেদ বলেন, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে বিক্ষোভ হলেও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল এবং কোনো ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি।
এ বিষয়ে ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মো. ইউসুফ বলেন, বেলা ১১টার দিকে প্ল্যাটফর্মে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে স্থানীয় লোকজন। স্টেশনে যথাসময়ে ট্রেন যাত্রাবিরতি করে। ট্রেন চলাচলে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি।
চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) একটি কারখানায় আগুন লেগেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে ১৪টি ইউনিট কাজ করছে।৩ মিনিট আগে
পাবনা শহরের শালগাড়িয়া গোরস্থানপাড়ায় ডোবা থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা ১টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়।১৬ মিনিট আগে
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বসতবাড়ি রক্ষা কমিটির সভাপতি নূর মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ বলেন, বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি কর্তৃপক্ষ অননুমোদিত জায়গায় কয়লা তোলার কারণে পাথরাপাড়া গ্রামের বসতভিটা, আবাদি জমি ও রাস্তাঘাট দেবে যাচ্ছে।১৮ মিনিট আগে
ফরিদপুর বিভাগ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে শহরে গণসমাবেশ ও পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ফরিদপুর প্রেসক্লাব চত্বরে আয়োজিত কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনকারীরা অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দ্রুত ফরিদপুর বিভাগ বাস্তবায়ন করার জোর দাবি জানান।২২ মিনিট আগে