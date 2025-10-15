কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা
কিশোরগঞ্জের ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে ট্রেন আটকে বিক্ষোভ করেছে ছাত্র-জনতা। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার শম্ভুপুর রেলগেট এলাকায় এ বিক্ষোভ করে তারা।
দেড় শতাধিক ছাত্র-জনতা ওই স্থানে জড়ো হয়ে লাল কাপড় উড়িয়ে ট্রেন থামানোর উদ্যোগ নেয়। ফলে ময়মনসিংহ থেকে ছেড়ে আসা নাসিরাবাদ লোকাল ট্রেনের লোকোমোটিভ মাস্টার বেলা ১টা ২১ মিনিটে ট্রেন থামাতে বাধ্য হন।
এ সময় ভৈরব থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে আন্দোলনকারীরা ভৈরবকে জেলা করার দাবিসহ বিভিন্ন শ্লোগান দেন এবং পাঁচ মিনিট পর বেলা ১টা ২৬ মিনিটে ট্রেনটি পুনরায় ছেড়ে যায়।
এ বিষয়ে কথা বলতে ভৈরব রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মো. ইউসুফের মোবাইল ফোনে একাধিবার চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।
তবে রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ আহামেদ বলেন, আজ দুপুরে জেলার দাবিতে কিছুসংখ্যক লোক শুম্ভুপুর রেলগেট অবরোধ করেন। এ সময় ময়মনসিংহ থেকে ছেড়ে আসা নাসিরাবাদ ট্রেনটির চালক রেলক্রসিং এলাকায় ট্রেনটি থামান। পরে রেলওয়ে ও ভৈরব থানা-পুলিশের চেষ্টায় ৫ মিনিটের মধ্যে ট্রেনটি ঘটনাস্থল ছেড়ে যায়।
