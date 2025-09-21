Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে পুলিশ-বাসিন্দার সংঘর্ষ, আহত ৮

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে সংঘর্ষের চিত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা
খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে সংঘর্ষের চিত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনায় অবৈধ দখলদার উচ্ছেদকালে পুলিশের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষ হয়েছে। আজ রোববার সকাল থেকে নগরীর খালিশপুর বাস্তুহারা এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কলোনিতে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে সাত-আটজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ অভিযানে গেলে কলোনির বাসিন্দারা বাধা দেয়। পরে পুলিশের সঙ্গে কলোনির বাসিন্দাদের তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় পুলিশ লাঠিপেটা করায় উত্তেজনা আরও ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা বাস্তুহারা সড়ক আটকে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এলাকাবাসী। ঘণ্টাব্যাপী পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা চলাকালে পুলিশ ছত্রভঙ্গ করতে কয়েকটি টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ পিছু হটলে পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে শান্ত হতে থাকে।

খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে সংঘর্ষের চিত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা
খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে সংঘর্ষের চিত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশ জানিয়েছে, সংঘর্ষের কারণে উচ্ছেদ অভিযান সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশের পাশাপাশি অন্য বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন।

জানতে চাইলে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) রাশিদুল ইসলাম বলেন, সংঘর্ষের ঘটনার পর গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত করেছে। পুলিশ বাস্তুহারা স্থান থেকে সরে গেছে। বর্তমানে অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করা হবে।

বিষয়:

অভিযানউচ্ছেদখুলনা বিভাগখুলনা সদরখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

চট্টগ্রামে সিকদার বাড়িতে অভিযান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ অর্জনের ২৩ বস্তা আলামত জব্দ

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

জাপাকে যে দোষ দেওয়া হচ্ছে, তার বড় ভাগীদার বিএনপি-জামায়াত: আনিসুল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে বৃদ্ধাকে হত্যা, যুবক গ্রেপ্তার

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে বৃদ্ধাকে হত্যা, যুবক গ্রেপ্তার

খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে পুলিশ-বাসিন্দার সংঘর্ষ, আহত ৮

খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে পুলিশ-বাসিন্দার সংঘর্ষ, আহত ৮

চট্টগ্রাম বন্দরের মাশুল হার এক মাসের জন্য স্থগিত: নৌপরিবহন উপদেষ্টা

চট্টগ্রাম বন্দরের মাশুল হার এক মাসের জন্য স্থগিত: নৌপরিবহন উপদেষ্টা

নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ৭ দালাল আটক, বিভিন্ন মেয়াদে সাজা

নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ৭ দালাল আটক, বিভিন্ন মেয়াদে সাজা