খুলনায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আহত ব্যবসায়ীর ঢাকায় মৃত্যু

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

খুলনায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ব্যবসায়ী নিজাম উদ্দিন মোল্লা চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকায় মারা গেছেন। আজ সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এর আগে ১ অক্টোবর রাতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তিনি গুরুতর আহত হন। পরবর্তী সময়ে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকেরা ঢাকায় পাঠান।

জানতে চাইলে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, ১ অক্টোবর রাতে শেরেবাংলা রোডের মদিনা ট্রেডার্সের ব্যবসায়ী নিজাম উদ্দিন মোল্লা রাত ৩টার দিকে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হলে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতবিক্ষত হয়। সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠান। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়:

খুলনা বিভাগসিলিন্ডার বিস্ফোরণখুলনা সদরখুলনাজেলার খবরবিস্ফোরণগ্যাস বিস্ফোরণ
উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

কক্সবাজারে বাড়িতে ঢুকে বিএনপি নেতাকে গুলি

১২ ফুট লম্বা বেগুনগাছ, দেখতে মানুষের ভিড়

২২ ভরি স্বর্ণালংকার লুট, জড়িত দোকানমালিক নিজেই

আ.লীগ নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় ২১ নারী-পুরুষ কারাগারে, এসআই প্রত্যাহার

