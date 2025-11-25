Ajker Patrika

খুলনায় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে দুদকের অভিযান, ফাইল জব্দ

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে দুদকের অভিযান, ফাইল জব্দ

ফাইল আটকে অর্থ আদায় ও হয়রানির অভিযোগে খুলনায় জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের বিভাগীয় কার্যালয়ে অভিযান চালিয়েছে দুনীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ মঙ্গলবার এই অভিযান চালানো হয়।

দুদকের খুলনা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক রকিবুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযানে একজন কর্মকর্তা ও কয়েকজন কর্মচারীর ব্যক্তিগত ফাইল জব্দ করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সহকারী পরিচালক রকিবুল ইসলাম বলেন, সেখানে একটি ফাইল দীর্ঘ আড়াই মাস আটকে রেখে সেবাগ্রহণকারীকে হয়রানি করার প্রমাণ মিলেছে। পাশাপাশি একজন কর্মকর্তা ও কয়েকজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের ব্যক্তিগত ফাইল জব্দ করা হয়েছে।

রকিবুল ইসলাম আরও বলেন, ফাইলগুলো অনুসন্ধানের পর পরবর্তী কার্যক্রম নেওয়া হবে।

