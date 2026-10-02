Ajker Patrika
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খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়িতে ৫ পরিত্যক্ত বস্তায় মিলল অস্ত্র-গুলি ও ভারতীয় মাদক

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
খাগড়াছড়িতে ৫ পরিত্যক্ত বস্তায় মিলল অস্ত্র-গুলি ও ভারতীয় মাদক
ছবি: সংগৃহীত

খাগড়াছড়িতে মাটিরাঙ্গা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল, গুলি, বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মাদক ও সিগারেট উদ্ধার করেছে ৩২ বিজিবি। আজ শুক্রবার ভোরে জানমারাটিলা ডাউনে পরিত্যক্ত পাঁচটি বস্তা থেকে এসব মালামাল উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার করা মালামালের মধ্যে রয়েছে ম্যাগাজিনসহ একটি বিদেশি পিস্তল, পাঁচ রাউন্ড তাজা গুলি, ৩১ বোতল বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় মদ, সোয়া চার কেজি ভারতীয় গাঁজা ও ৪৭ কার্টন ভারতীয় সিগারেট। বিজিবির হিসাব অনুযায়ী, উদ্ধার করা মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য ২ লাখ ৬১ হাজার টাকা।

খাগড়াছড়ি ৩২ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. শাহারিয়ার রাজীব জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিদেশি অস্ত্র ও ভারতীয় মাদক আসার গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানমারাটিলা ডাউনে অভিযান চালানো হয়।

এরপর আজ শুক্রবার ভোরে একই এলাকায় আবার তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় পাঁচটি বস্তা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সেগুলো উদ্ধার করা হয়। পরে বস্তাগুলো খুলে পিস্তল, গুলি, ভারতীয় মাদক ও সিগারেট পাওয়া যায়।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. শাহারিয়ার রাজীব বলেন, সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অস্ত্র ও মাদক পাচার, অনুপ্রবেশ এবং চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করছে। নিয়মিত টহলের পাশাপাশি ভবিষ্যতেও বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

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