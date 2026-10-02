গাজীপুরে ভোলার দুই আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে গাজীপুরের বাসন থানা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। বাসন থানার ওসি মো. হারুন অর রশিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—বোরহানউদ্দিন উপজেলার কুতুবা ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা ও ঠিকাদার কামাল কাজী (৫৪) এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও গঙ্গাপুর ইউনিয়নপর যুবলীগ নেতা মো. রাকিবুল ইসলাম রকিব (৪৭)।
বাসন থানার পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃত নিষিদ্ধ সংগঠনের দুই নেতা কামাল কাজী ও রকিব গাজীপুরের বাসন থানার পেছনে মৃত্তিকা টাওয়ার নামে এক বিল্ডিংয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করার লক্ষ্যে গোপন মিটিং করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাসন থানা পুলিশ বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) রাতে ওই বিল্ডিংয়ে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।
খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে বাসন থানার ওসি মো. হারুন অর রশিদ শুক্রবার সকালে আজকের পত্রিকাকে বলেন, গ্রেপ্তারকৃত আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরপর তাঁদের আদালতে পাঠানো হবে।
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা এক প্রতিবন্ধী নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে মসজিদের ইমাম মো. রুবেল মিয়ার (৩০) বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ শুক্রবার নান্দাইল মডেল থানায় মামলাটি করেন চর বেতাগৈর মাতৃছায়া সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও বৃদ্ধাশ্রমের পরিচালক রফিকুল ইসলাম। মামলার পর ভুক্তভোগী নারীকে ডাক্তারি পরীক্ষার১১ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বৃদ্ধ শাহেদ আলী (৬৭) হত্যা মামলায় আসামি হয়ে প্রায় এক মাস ঘরছাড়া ছিল একটি পরিবার। উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে শুক্রবার বাড়িতে ফিরে তাঁরা দেখেন, ঘরের জানালা ভাঙা এবং দরজায় অন্য তালা ঝুলছে। তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে ধান-চাল, টাকা, স্বর্ণালংকারসহ মূল্যবান মালামাল....২৫ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে সাততলা ভবনের পাইলিংয়ের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে শান্ত মিয়া (১৮) নামে এক নির্মাণশ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুই শ্রমিক আহত হয়েছেন।৩৪ মিনিট আগে
সিজিএসের প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান বলেন, সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক ভূরাজনীতির প্রেক্ষাপটে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থল হিসেবে এ অঞ্চলকে ঘিরে তৈরি হওয়া সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কার্যকর সমাধান খোঁজা এবারের আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য।১ ঘণ্টা আগে