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বিডিনিউজের সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী আর নেই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ২৬
বিডিনিউজের সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী আর নেই
বিডিনিউজের সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী। ছবি: সংগৃহীত

অনলাইনভিত্তিক গণমাধ্যম বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্যের একটি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের একজন কর্মী আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তৌফিক ইমরোজ খালিদী একজন বাংলাদেশি সাংবাদিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব। তিনি ২০০৬ সাল থেকে নিজ মালিকানাধীন বাংলাদেশি অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থা বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের আগে খালিদী সম্পাদকীয় ও গণমাধ্যম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্রডশিট পত্রিকায় সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম বিবিসিতে উপস্থাপক, প্রযোজক ও সম্পাদক পদে কাজ করেন। তিনি ঢাকা, লন্ডন, প্যারিস ও টোকিওর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নেন।

সম্প্রচার, প্রিন্ট ও ডিজিটাল সাংবাদিক হিসেবে খালিদী ব্যবসা, রাজনীতি, অর্থনীতি, উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিদেশি বিষয়গুলো নিয়ে শুরুর দিকে কাজ করেন। খালিদী ২০১৩ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশাপাশি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক সমাজকে মূলধারা সমাজের সঙ্গে গড়ে তোলার জন্য দ্বিপক্ষীয় সমর্থন আদায় করেন।

খালিদী ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ উন্নয়নে ‘বিশেষ স্বীকৃতি ও সম্মাননা’ হিসেবে জাতীয় আইসিটি পুরস্কার অর্জন করেন।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যমৃত্যুহাসপাতালসম্পাদক
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