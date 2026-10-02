Ajker Patrika
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নরসিংদী

নরসিংদীতে বাড়িতে ঢুকে যুবককে গুলি করে হত্যা, আহত ২

নরসিংদী প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ৩৪
নরসিংদীতে বাড়িতে ঢুকে যুবককে গুলি করে হত্যা, আহত ২
নরসিংদী সদর হাসপাতাল মর্গ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পূর্ববিরোধের জেরে বাড়িতে ঢুকে আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু (২৬) নামে এক যুবককে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। এ সময় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আরও দুজন আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার বিকেলে শহরের চৌয়ালা মহল্লায় লোকমান হোসেন পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পেছনের একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল্লাহ চৌয়ালা এলাকার আব্দুল কাদিরের ছেলে। তিনি পেশায় ফুচকা বিক্রেতা। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সদর থানার ওসি এ আর এম আল মামুন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আবু লাল ও হেলালের নেতৃত্বাধীন দুটি গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। একসময় লাল ও হেলাল একই অপরাধী চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে তাঁদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। সম্প্রতি এলাকাভিত্তিক আধিপত্য, ছিনতাই ও চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের বিরোধ চরমে পৌঁছায়। উভয় পক্ষের সদস্যদের বিরুদ্ধে হত্যা, চুরি ও চাঁদাবাজিসহ একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার বিকেলে আবু লাল গ্রুপের লোকজন একটি বাড়িতে ঢুকে হামলা চালায়। এ সময় আব্দুল্লাহ ওরফে বাবুকে গুলি করে তাঁরা পালিয়ে যান। হামলায় বাবুর বড় ভাই রুবেল (৩০) ও অপর পক্ষের মিরাজ (২০) ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন। পরে গুলিবিদ্ধ আব্দুল্লাহকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি এ আর এম আল মামুন বলেন, লাশের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এ ঘটনায় আহত মিরাজকে আটক করা হয়েছে।

বিষয়:

গুলিনরসিংদীহত্যাঢাকা বিভাগহামলা
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