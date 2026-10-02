Ajker Patrika
En
সিলেট

ফেসবুকের পোস্ট নিয়ে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা, পরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ২৯
ফেসবুকের পোস্ট নিয়ে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা, পরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ
প্রতীকী ছবি

সিলেটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে রাসেল আহমদ (২৩) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার বিকেলে জেলার দক্ষিণ সুরমার সিলাম চকেরবাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লে ওই এলাকায় স্থানীয় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নিহত রাসেল আহমদ দক্ষিণ সুরমার সিলাম চকেরবাজার এলাকার শারুক মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সিলাম চকেরবাজার এলাকার ‘শাহ গোষ্ঠী’ ও ‘শেখ গোষ্ঠী’র মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। কিছুদিন আগে শাহ গোষ্ঠীর রাসেল আহমদ শেখ গোষ্ঠীর এক যুবকের ছবি ব্যবহার করে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন।

এরই জেরে আজ বিকেলে চকেরবাজার এলাকায় রাসেলকে একা পেয়ে শেখ গোষ্ঠীর কয়েকজন তাঁর ওপর হামলা চালায় এবং ছুরিকাঘাত করে। পরে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রাসেলের মৃত্যুর খবরে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ও ইটপাটকেল নিয়ে চকেরবাজারে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দক্ষিণ সুরমা ও মোগলাবাজার থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মোগলাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এরশাদুল হক ভূঁইয়া বলেন, মরদেহ ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে এবং এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

প্রসঙ্গত, গত আগস্টে সিলাম চকেরবাজারের মাজার ও মসজিদের ওয়াকফ এস্টেটের নিয়ন্ত্রণ এবং দানবাক্সের টাকা নিয়ে এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে আরও একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতপুলিশসংঘর্ষনিহতসুরমাফেসবুকসিলেট বিভাগহামলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত