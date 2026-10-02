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শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ৪৬
শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবি
জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শুক্রবার আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি)। আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে এই দাবি জানানো হয়।

টিইউসির সহসভাপতি ও শ্রমিকনেতা মাহবুব আলম বলেন, ‘এই সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারলে শ্রমিকেরা কখনোই তাদের অধিকার ফিরে পাবে না। শ্রমিকেরা বর্তমানে খুব কষ্টে আছে। আমার ৬০ বছর বয়সে শ্রমিকদের এই কষ্ট দেখিনি। আমরা ভালো নেই।’

মাহবুব বলেন, সরকারের বয়স সাত মাস হয়ে গেল, কিন্তু তারা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি না দিয়ে উল্টো চাকরিচ্যুত করেছে। ইতিমধ্যে দুই লাখ শ্রমিক চাকরিহারা হয়ে গেছেন। এ দেশের সাত কোটি শ্রমিক ভালো নেই। কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকদের মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু সরকারের টনক নড়ছে না।

টিইউসির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা থেকে যাওয়ার কিছুদিন আগে আমেরিকার সঙ্গে যে চুক্তি করেছে, এটি শুধু গোলামির চুক্তি নয়; এই গোলামির চুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা যাদের বন্ধু হয়, তাদের কোনো শত্রুর দরকার হয় না।

টিইউসির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মালেক বলেন, বাংলাদেশে শিল্পকারখানায় নৈরাজ্যকর অবস্থা চলছে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে জিনিসপত্রের দাম এমনভাবে বেড়েছে যে, সাধারণ মানুষসহ শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে।

মালেক বলেন, কয়েক দিন আগে সরকারি কর্মচারীদের মজুরি বেড়েছে। কিন্তু গার্মেন্টসের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ খাতে শ্রমিকের মজুরি মাত্র সাড়ে ১২ হাজার টাকা। ট্যানারি শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি ১৮ হাজার টাকা। যাঁদের উৎপাদনের মধ্য দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, তাঁদের বেতন এত কম হতে পারে না।

শ্রমিক সমাবেশ থেকে ছয় দফা দাবি জানানো হয়েছে। দাবিগুলো হলো—শ্রমিকদের ৩০ হাজার টাকা জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা; সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা চালুসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; ৪৫টি রাষ্ট্রীয় কারখানায় বেসরকারি বিনিয়োগে না চালিয়ে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণে চালাতে হবে এবং শ্রমিকদের রেশন, আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

এ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর ইজারার সিদ্ধান্ত ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত অসম চুক্তি বাতিল এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা।

বিষয়:

প্রেসক্লাবসমাবেশচুক্তিশ্রমিকবাণিজ্য
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