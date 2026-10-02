শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবি

শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি)। আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে এই দাবি জানানো হয়।
টিইউসির সহসভাপতি ও শ্রমিকনেতা মাহবুব আলম বলেন, ‘এই সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারলে শ্রমিকেরা কখনোই তাদের অধিকার ফিরে পাবে না। শ্রমিকেরা বর্তমানে খুব কষ্টে আছে। আমার ৬০ বছর বয়সে শ্রমিকদের এই কষ্ট দেখিনি। আমরা ভালো নেই।’
মাহবুব বলেন, সরকারের বয়স সাত মাস হয়ে গেল, কিন্তু তারা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি না দিয়ে উল্টো চাকরিচ্যুত করেছে। ইতিমধ্যে দুই লাখ শ্রমিক চাকরিহারা হয়ে গেছেন। এ দেশের সাত কোটি শ্রমিক ভালো নেই। কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকদের মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু সরকারের টনক নড়ছে না।
টিইউসির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা থেকে যাওয়ার কিছুদিন আগে আমেরিকার সঙ্গে যে চুক্তি করেছে, এটি শুধু গোলামির চুক্তি নয়; এই গোলামির চুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা যাদের বন্ধু হয়, তাদের কোনো শত্রুর দরকার হয় না।
টিইউসির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মালেক বলেন, বাংলাদেশে শিল্পকারখানায় নৈরাজ্যকর অবস্থা চলছে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে জিনিসপত্রের দাম এমনভাবে বেড়েছে যে, সাধারণ মানুষসহ শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে।
মালেক বলেন, কয়েক দিন আগে সরকারি কর্মচারীদের মজুরি বেড়েছে। কিন্তু গার্মেন্টসের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ খাতে শ্রমিকের মজুরি মাত্র সাড়ে ১২ হাজার টাকা। ট্যানারি শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি ১৮ হাজার টাকা। যাঁদের উৎপাদনের মধ্য দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, তাঁদের বেতন এত কম হতে পারে না।
শ্রমিক সমাবেশ থেকে ছয় দফা দাবি জানানো হয়েছে। দাবিগুলো হলো—শ্রমিকদের ৩০ হাজার টাকা জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা; সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা চালুসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; ৪৫টি রাষ্ট্রীয় কারখানায় বেসরকারি বিনিয়োগে না চালিয়ে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণে চালাতে হবে এবং শ্রমিকদের রেশন, আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
এ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর ইজারার সিদ্ধান্ত ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত অসম চুক্তি বাতিল এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় উদ্ধারকারী ট্রেনের একটি ট্রলির চারটি চাকা লাইনচ্যুত হওয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম ডাউন লাইনে দুই ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ট্রলিটি উদ্ধার শেষে যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ঢাকা রেলওয়ে বিভাগ।৭ মিনিট আগে
সিয়াম প্রতিবেশী মামাতো ভাই আনিছুরের সঙ্গে পুকুরপাড়ে খেলছিল। খেলার একপর্যায়ে সিয়াম পুকুরে পড়ে যায়। পরে আনিছুর দৌড়ে বাড়ি গিয়ে বিষয়টা বলে। এরপর পরিবারের সদস্যরা পুকুর থেকে সিয়ামকে উদ্ধার করে চিরিরবন্দর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।১৮ মিনিট আগে
নরসিংদীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পূর্ববিরোধের জেরে বাড়িতে ঢুকে আব্দুল্লাহ ওরফে বাবু (২৬) নামে এক যুবককে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। এ সময় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আরও দুজন আহত হয়েছেন।২২ মিনিট আগে
সিলাম চকেরবাজার এলাকার ‘শাহ গোষ্ঠী’ ও ‘শেখ গোষ্ঠী’র মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। কিছুদিন আগে শাহ গোষ্ঠীর রাসেল আহমদ শেখ গোষ্ঠীর এক যুবকের ছবি ব্যবহার করে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। এরই জেরে আজ বিকেলে চকেরবাজার এলাকায় রাসেলকে একা পেয়ে শেখ গোষ্ঠীর কয়েকজন তাঁর ওপর হামলা চালায় এবং ছুরিকাঘাত করে।৩৩ মিনিট আগে